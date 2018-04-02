В России начались продажи обновленного Infiniti QX80

Infiniti QX80, как и прежде, оснащается бензиновым 5,6-литровым V8 мощностью 405 л. с. и максимальным крутящим моментом 560 Нм. Пару двигателю составляет семиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — безальтернативно полный, хотя в других странах продаются модификации и с задними ведущими колесами.

Российские дилеры Infiniti предлагают QX80 в двух новых комплектациях: Luxe и Luxe ProACTIVE. Уже в базовом исполнении внедорожник располагает светодиодной передней оптикой, системой кругового обзора, электронным парковщиком и информационно-развлекательным центром со встроенными в подголовники передних кресел восьмидюймовыми дисплеями.

Более дорогая версия ProACTIVE отличается расширенным пакетом систем безопасности Safety Shield, в который входят адаптивный круиз-контроль, мониторинг рядности движения, система предотвращения столкновений при движении передним или задним ходом и другие опции. Нельзя не отметить премиальный аудиокомплекс Bose Cabin Surround 5.1 с 15 динамиками, а также систему Smart Rearview Mirror, выводящую изображение с камеры заднего вида на салонное зеркало.