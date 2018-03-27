Новая Toyota RAV4 и другие кроссоверы Нью-Йоркского автосалона для России

TOYOTA RAV4

От этой новости сейчас возбудились тысячи, если не десятки тысяч российских «тойотоводов» — в Нью-Йорке показывают новое, пятое по счету поколение популярнейшего кроссовера Toyota RAV4. В основу новинки легла модульная платформа TNGA, которую она разделит с не менее популярным бизнес-седаном Toyota Camry.

Японцы обещают широкий спектр умной вспомогательной электроники, броскую внешность в стиле концептуальной модели FT-AC и гибридную силовую установку. Правда, последняя для нас совсем не актуальна — в Россию автомобиль приедет с традиционными моторами. А произойдет это в лучшем случае в конце года.