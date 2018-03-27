Новая Toyota RAV4 и другие кроссоверы Нью-Йоркского автосалона для России

SUBARU FORESTER
Не менее востребованный для нашего брата японский кроссовер переродился в пятом поколении. «Лесник» позаимствовал некоторые стилистические идеи у концепта Viziv Future, который мы могли увидеть еще три года назад. Базируется полноприводный автомобиль на платформе SGP, знакомой поклонникам марки по младшему Subaru XV и седану Impreza.
Разумеется, не обошлось без оппозитных моторов объемом 2.0 и 2,5 литра. Компанию им составляет вариатор. Ожидается и появление гибридной модификации. Благо до России зеленая версия не докатится. Зато мы увидим богатый функционал, включая собственную точку доступа Wi-Fi, и модернизированный комплекс безопасности EyeSight.