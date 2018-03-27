Новая Toyota RAV4 и другие кроссоверы Нью-Йоркского автосалона для России

Фото: АвтоВзгляд и фирм-производителей
Первый североамериканский автосалон, начавший свою историю в далеком 1900 году, традиционно в марте открывает свои двери для всех желающих. Какими премьерами порадует российских автолюбителей моторшоу в Нью-Йорке — выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

На радость джиперам американская выставка похвастает каскадом премьер в набирающем все большую и большую популярность сегменте SUV.

Среди новинок найдутся и те, что в обозримом будущем появятся в нашей стране. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из них самые актуальные.

TOYOTA RAV4

От этой новости сейчас возбудились тысячи, если не десятки тысяч российских «тойотоводов» — в Нью-Йорке показывают новое, пятое по счету поколение популярнейшего кроссовера Toyota RAV4. В основу новинки легла модульная платформа TNGA, которую она разделит с не менее популярным бизнес-седаном Toyota Camry.

Японцы обещают широкий спектр умной вспомогательной электроники, броскую внешность в стиле концептуальной модели FT-AC и гибридную силовую установку. Правда, последняя для нас совсем не актуальна — в Россию автомобиль приедет с традиционными моторами. А произойдет это в лучшем случае в конце года.

VOLKSWAGEN ATLAS

Новый кроссовер-купе представляет собой производную от семиместного Atlas, который в России с 12 марта продается под называнием Terramont. Ключевой особенностью новинки является короткая база и салон, рассчитанный на пять человек.

Ожидается, что «немец» получит те же агрегаты, что и у старшего «брата» — турбомотор объемом 2 литра и 3,6-литровый «атмосферник». Сборку пятиместного «Атласа», чье имя по приезду в нашу страну наверняка изменится, наладят на штатовском заводе Volkswagen в Чаттануге. Косвенно о появлении новинки в России говорит и зарегистрированный документ одобрения типа транспортного средства.

SUBARU FORESTER

Не менее востребованный для нашего брата японский кроссовер переродился в пятом поколении. «Лесник» позаимствовал некоторые стилистические идеи у концепта Viziv Future, который мы могли увидеть еще три года назад. Базируется полноприводный автомобиль на платформе SGP, знакомой поклонникам марки по младшему Subaru XV и седану Impreza.

Разумеется, не обошлось без оппозитных моторов объемом 2.0 и 2,5 литра. Компанию им составляет вариатор. Ожидается и появление гибридной модификации. Благо до России зеленая версия не докатится. Зато мы увидим богатый функционал, включая собственную точку доступа Wi-Fi, и модернизированный комплекс безопасности EyeSight.

CADILLAC XT4

А для тех, кто любит что-нибудь побогаче, да позакавыристее — новейший компактный кроссовер легендарной американской марки Cadillac. За океаном посовещались и решили создать «убийцу» немецких BMW X1 и Audi Q3. И если в США новый ХТ4 действительно имеет шансы на победу, то в России изменять своим предпочтениям потребители будут разве что в штучном порядке. Как бы то ни было, тестовое производство модели уже запущено на предприятии GM в Канзас-Сити.

Помимо кучи продвинутых электронных ассистентов и роскошного оформления салона автомобилю достанется «бюджетный» 2-литровый мотор, знакомый нам по седану Cadillac CTS и пони-кару Chevrolet Camaro. Для тех, кому турбодвижка покажется мало, найдется «бурлящий» атмосферный V6. Готовимся к встрече в следующем году.

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27 марта 2018
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