Toyota Camry: почему новые модели появляются на Украине раньше, чем в России

Поскольку нынче веры нет никому, особенно на слово, то возьмем самые популярные в Незалежной бренды и сверим часы. Лидирует там с солидным отрывом Toyota, которая вывела в текущем году на рынок несколько интересных новинок. Прием заказов на седан Camry восьмого поколения стартовал на Украине в январе 2018 года, а в России — в апреле. Компактным кроссовером C-HR соседи уже вовсю торгуют, а нас по-прежнему кормят обещаниями, что, дескать, летом он приедет и к нам. Положим, не очень-то мы его и ждем, но сути дела это не меняет.

Может быть, японцы как-то по особенному нас ненавидят — мстят за Курилы, например? Тогда немцы точно отыгрываются за Калининград. Седан Volkswagen Arteon, продолжающий традиции Passat CC и также косящий под четырехдверное купе, в украинских шоу-румах прописался аж в июне 2017 года, сразу после мировой премьеры. Мы получим его самое раннее к концу грядущего лета. Отставание в год с гаком, между прочим. Skoda, входящая вместе с «Фольксом» в концерн VAG, также не торопится. Возможность купить кроссовер Karoq украинцы получили в марте, а когда он доберется до нас, известно только Микулашу, Ежишеку и высшему руководству бренда.