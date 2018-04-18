Toyota Camry: почему новые модели появляются на Украине раньше, чем в России

Так уж повелось, что новинки, особенно представляющие интерес для широкого круга потребителей, появляются в нашей стране с некоторым опозданием. И если бы задержка наблюдалась относительно старта их продаж в Америке, Европе или Китае, то и бог бы с ней. Так нет, не поверите — мы заметно притормаживаем даже по сравнению с ближайшей соседкой и когда-то союзной республикой Украиной.
Поскольку нынче веры нет никому, особенно на слово, то возьмем самые популярные в Незалежной бренды и сверим часы. Лидирует там с солидным отрывом Toyota, которая вывела в текущем году на рынок несколько интересных новинок. Прием заказов на седан Camry восьмого поколения стартовал на Украине в январе 2018 года, а в России — в апреле. Компактным кроссовером C-HR соседи уже вовсю торгуют, а нас по-прежнему кормят обещаниями, что, дескать, летом он приедет и к нам. Положим, не очень-то мы его и ждем, но сути дела это не меняет.
Может быть, японцы как-то по особенному нас ненавидят — мстят за Курилы, например? Тогда немцы точно отыгрываются за Калининград. Седан Volkswagen Arteon, продолжающий традиции Passat CC и также косящий под четырехдверное купе, в украинских шоу-румах прописался аж в июне 2017 года, сразу после мировой премьеры. Мы получим его самое раннее к концу грядущего лета. Отставание в год с гаком, между прочим. Skoda, входящая вместе с «Фольксом» в концерн VAG, также не торопится. Возможность купить кроссовер Karoq украинцы получили в марте, а когда он доберется до нас, известно только Микулашу, Ежишеку и высшему руководству бренда.
Потребительское неравенство
Мы перечислили новинки марок, которые по продажам занимают первое, третье и четвертое место на Украине. Идущий же вторым Renault подарил соседям в текущем месяце Duster второго поколения. Нам его обещали в начале сего года, но пока так и не дали.
Если не прибегать к помощи конспирологических теорий, то как объяснить столь явное потребительское неравенство? Может быть, производители считают рынок Незалежной более интересным, поэтому сломя голову спешат именно туда? Вряд ли. За весь 2017-й там был продан всего 80 271 новый легковой автомобиль, а в России только за декабрь того же года реализовано 166 013 машин. Тогда, вероятно, они испугались нашего кризиса? Так падение объемов продаж по сравнению с 2013-м у нас составило 43%, а у соседей — 60%. Стоит только взглянуть на эти числа, чтобы понять — никакие соображения экономической предпочтительности тут ни при чем.
Российский рынок гораздо перспективнее и важнее, что в один голос подтверждают представители крупных автомобильных концернов. А объяснение такой необъяснимой на первый взгляд дискриминации весьма простое. Россия и Украина относятся к разным региональным подразделениям концернов, которые составляют свои графики с учетом конкретной локальной специфики.
Наша страна ориентирована в первую очередь на потребление продукта, произведенного на отечественных мощностях, а не на импорт. С Украиной ситуация прямо противоположна — ее внутреннее производство мизерно, за 2017 года украинские заводы выпустили всего 7296 легковых автомобилей, в то время как российские — порядка 1,4 млн. штук. Естественно, каждый раз переход на новую модель требует переналадки оборудования, а это отнимает время и деньги.
Второй момент, связанный с особенностями нашего рынка — требования по сертификации и установке оборудования ГЛОНАСС. Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) вряд ли сильно влияет на срок, необходимый для запуска новинки. К примеру, C-HR получил ОТТС еще в январе 2017 года, а на рынке машины нет до сих пор. А вот вживление в электронику автомобиля прибора связи с российской спутниковой навигационной системой, не используемой зарубежными странами, действительно требует определенных доработок.
Куда же без дураков, дорог и погоды. Естественно, все уважающие себя производители серьезно занимаются адаптацией своих моделей к российским условиям эксплуатации. Другими словами, ставят пакет для плохих дорог и зимний пакет. А это не так просто, как кажется.
Так, элементарная перепрошивка алгоритма работы АБС может потребовать долгих испытаний где-нибудь в Южной Америке, а чисто русское лакокрасочное покрытие на самом что ни на есть калужском седане Volkswagen Polo — двухмесячного испытания краски невадской пустыней. Ибо любая мелочь должна получить одобрение руководства глобальной компании, и никак иначе. Что уж там говорить об измененных клиренсе, жесткости подвески, обогреву форсунок омывателя, стекол, зеркал, руля, сидений и других конструктивных доработках. В силу более мягкого климата Украина вполне может обойтись стандартными европейскими модификациями, и это также облегчает новой модели путь до потребителя.
Традиции виноваты
Есть и другие, менее значимые причины задержек, обусловленные исключительно традициями. Например, многие производители в России предпочитают сначала избавиться от устаревших моделей, чтобы не продавать их параллельно с новыми, а потом уже выкатывать в автосалоны свеженькие автомобили, в то время как на Украине продажа двух поколений одновременно — совершенно в порядке вещей.
Так что валить все на политику вряд ли имеет смысл. Уж если санкции, то санкции. Никто не будет мелочиться и специально затруднять выход на наш рынок какой-то рестайлинговой машины. Опустят шлагбаум — и дело с концом. Opel нам в пример.