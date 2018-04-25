Пятерка самых популярных в России бюджетников

LADA 4×4, от 489 900 рублей

Замыкает пятерку победителей один из немногих сохранившихся честных внедорожников. Да, он практически не изменился за 40 лет своего существования, но на нем можно покорять такую целину, куда не полезут более раскрученные, более дорогие и более мощные конкуренты. Мотор у машины один-единственный, 1,7-литровый восьмиклапанный, мощностью 83 силы, а также пятиступенчатая механическая коробка передач. Лучше всего продаются трехдверки в базовой комплектации Standard. С осени они подорожали на 14 тысяч, и ныне их можно приобрести за 489 900 рублей.