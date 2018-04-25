Пятерка самых популярных в России бюджетников

Не только «Лады» и «Рено» укладываются в ценовую категорию «до 550 000 рублей», если оценивать базовые версии. Тут присутствуют и китайские машины, однако по популярности они вчистую проигрывают отечественным и обрусевшим французским изделиям. За прошедшие со времени предыдущего обзора полгода в составе пятерки лидеров произошли кое-какие изменения. На третье место вышел хетчбэк Renault Sandero, на четвертое отступил Logan. А LADA Kalina покинула ряды лидеров, поскольку ее популярность стабильно падает. Как всегда, портал «АвтоВзгляд» руководствуется данными о продажах, предоставленными Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) и официальными ценами за базовую комплектацию автомобилей.
LADA Granta, от 399 900 рублей
В очередной раз этой модели удалось сохранить свое лидерство в сегменте самых дешевых автомобилей. Действительно, по сочетанию цена/качество найти ей конкурента трудно. С осени прошлого года Granta поднялась в цене лишь на 10 000 рублей. Хотя при ее прайсе это сумма немалая — 2,6% от стоимости. Базовая версия по-прежнему оснащается стареньким восьмиклапанным 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. Спрос на версии с механическими коробками по-прежнему значительно выше, чем на машины с «автоматом» или роботом — да, у «Гранты» есть и такие.
LADA Largus, от 544 900 рублей
Базовая версия с ноября подорожала на 15 000 рублей. Легковушка выпускается безальтернативно в кузове универсал, что не помешало ей полгода назад пробиться в пятерку самых популярных в России бюджетных автомобилей. В общем зачете она также выглядит весьма неплохо, занимая восьмое место по объему продаж — раньше модель располагалась на 12-й позиции. Два из трех автомобилей, реализуемых в России, имеют пятиместный салон. Самая популярная комплектация — Norma с новым 106-сильным двигателем и безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач. За нее придется выложить минимум 635 400 рублей.
Renault Sandero, от 534 000 рублей
По итогам первого квартала этому хетчбэку удалось вернуться в пятерку самых востребованных «бюджетников». Правда, есть одна оговорка. Наиболее популярную версию Stepway вами французы считают неизвестно за какие заслуги кроссовером, и третье место принадлежит всем модификациям в совокупности. Больше всего нашим соотечественникам приглянулась именно «приподнятая» машина — чаще всего они покупают самую дешевую ее версию Stepway Confort с 82-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой». Ее цена — 689 990 рублей.
Renault Logan, от 534 000 рублей
В общем зачете этот недорогой автомобильчик занимает 14-е место, что нельзя считать достижением, учитывая его невысокую цену и приличные ходовые качества. В нашем рейтинге недорогих машин он оказывается на четвертой строчке. Прайс на «Логан» за полгода поднялся ощутимо — базовая версия с двигателем мощностью 82 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач подорожала на 35 000 рублей. Наибольшим спросом пользуется Confort c тем же 82-сильным двигателем и «механикой», цена которой поднялась несколько больше, на 38 тысяч — до 597 990 рублей.
LADA 4×4, от 489 900 рублей
Замыкает пятерку победителей один из немногих сохранившихся честных внедорожников. Да, он практически не изменился за 40 лет своего существования, но на нем можно покорять такую целину, куда не полезут более раскрученные, более дорогие и более мощные конкуренты. Мотор у машины один-единственный, 1,7-литровый восьмиклапанный, мощностью 83 силы, а также пятиступенчатая механическая коробка передач. Лучше всего продаются трехдверки в базовой комплектации Standard. С осени они подорожали на 14 тысяч, и ныне их можно приобрести за 489 900 рублей.