Toyota C-HR и Corolla получат новые модификации

Новейший кроссовер Toyota C-HR, отличающийся весьма своеобразной внешностью, представили еще в 2016 году. Спустя несколько месяцев новинка поступила в продажу. Но не в нашей стране — россияне до сих пор ждут автомобиль, который предположительно появится у дилеров только летом. А в Китае тем временем уже обсуждают возможность выпуска новой модификации.

Как сообщает издание Autocar, электрический C-HR выйдет на авторынок Поднебесной в 2020 году. Кстати сказать, вместе с этой машиной японцы выведут еще два плагин-гибридных (то есть подключаемых к электросети) седана — Corolla и Levin. Никаких технических подробностей кроссовера пока нет. По предварительным данным, его максимальная дальность хода составит порядка 250—300 километров.