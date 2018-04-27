Toyota C-HR и Corolla получат новые модификации

Компания Toyota намерена выпустить кроссовер C-HR на полностью электрической тяге. Как ожидается, автомобиль выйдет на авторынок уже через два года — правда, продаваться он будет исключительно в Китае.
Новейший кроссовер Toyota C-HR, отличающийся весьма своеобразной внешностью, представили еще в 2016 году. Спустя несколько месяцев новинка поступила в продажу. Но не в нашей стране — россияне до сих пор ждут автомобиль, который предположительно появится у дилеров только летом. А в Китае тем временем уже обсуждают возможность выпуска новой модификации.
Как сообщает издание Autocar, электрический C-HR выйдет на авторынок Поднебесной в 2020 году. Кстати сказать, вместе с этой машиной японцы выведут еще два плагин-гибридных (то есть подключаемых к электросети) седана — Corolla и Levin. Никаких технических подробностей кроссовера пока нет. По предварительным данным, его максимальная дальность хода составит порядка 250—300 километров.
Разработка C-HR, Corolla и Levin на электрической тяге является частью стратегии развития Toyota. К 2020 году японцы расширят свой модельный ряд за счет 10 электрифицированных машин — электрокаров и гибридов. Это необходимо для того, что соблюсти требования китайского правительства. Каждый автостроитель, рассчитывающий на льготы в КНР, должен продавать определенное количество «зеленых» авто.
Добавим, что наибольшим спросом электрические «Тойоты» пользуются именно в Китае. В прошлом году дилеры реализовали порядка 140 000 «чистых» автомобилей — на рынок Поднебесной пришлось 40% от общего объема продаж «зеленых» машин компании Toyota. И чтобы укрепить свои позиции, автостроитель планирует не только вывести несколько новинок, но и расширить производство.