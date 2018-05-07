Россияне все чаще обращаются к автокредиту

По итогам первого квартала нынешнего года наши сограждане приобрели в кредит порядка 164 300 легковых автомобилей. Таким образом доля машин, купленных при поддержке банков, составила 50,3% от общего объема рынка.
Количество автомобилей, проданных в кредит, растет из года в год. В 2016-м на купленные на заемные средства машины приходилось порядка 44% от общего объема российского авторынка, в 2017-м их доля составляла уже 48,9%. А по итогам первого квартала 2018-го, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель и вовсе перевалил за 50%.
Интересно, что НБКИ учитывает лишь те транспортные средства, что были приобретены по программам автокредитования. А сколько россиян обращается в банки за потребительской ссудой, которая впоследствии тратится на покупку автомобиля? Получается, что в нашей стране доля кредитных машин куда выше, чем 50,3%. Но установить точную цифру не представляется возможным.
Интерес наших соотечественников к автокредитам совершенно неудивителен, поскольку цены на легковушки стремительно увеличиваются. Россияне со средним доходом не всегда могут позволить себе купить авто за наличные, чего уж говорить о тех, кто еле-еле сводит концы с концами, но категорически не хочет приобретать поддержанную машину.
Стоит учитывать и тот факт, что сегодня банки предоставляют клиентам куда более привлекательные условия, нежели пару лет назад. К тому же некоторые кредитные программы субсидируются государством — к примеру, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они, напомним, позволяют сэкономить 10% от стоимости машины тем, кто покупает транспортное средство впервые, а также автомобилистам, воспитывающим не менее двух несовершеннолетних детей.