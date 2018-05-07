Россияне все чаще обращаются к автокредиту

Количество автомобилей, проданных в кредит, растет из года в год. В 2016-м на купленные на заемные средства машины приходилось порядка 44% от общего объема российского авторынка, в 2017-м их доля составляла уже 48,9%. А по итогам первого квартала 2018-го, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель и вовсе перевалил за 50%.

Интересно, что НБКИ учитывает лишь те транспортные средства, что были приобретены по программам автокредитования. А сколько россиян обращается в банки за потребительской ссудой, которая впоследствии тратится на покупку автомобиля? Получается, что в нашей стране доля кредитных машин куда выше, чем 50,3%. Но установить точную цифру не представляется возможным.