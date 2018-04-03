Как оформить кредит в автоломбарде и получить много денег

Фото www.supermoney.com
Если ночью вас осенила идея незамедлительно улететь к южным морям, а денег на это как всегда нет, то проблему можно решить с помощью личного автомобиля. В ломбардах, многие из которых работают круглосуточно, с удовольствием примут ваше авто в залог и выдадут крупный кредит в самые кратчайшие сроки без сбора справок и прочих бюрократических проволочек.
Иван Флягин

На такую услугу может рассчитывать даже человек с плохой кредитной историей. Ведь риски у кредитора минимальные, поскольку в качестве залога у него останется ваш автомобиль. Процедура оформления займа занимает менее часа.

Кредит рассчитают сразу после того, как оценят вашу машину. Сумма будет зависеть от рыночной стоимости авто, на которую влияет год выпуска, пробег, тип коробки передач, объем и мощность мотора. Естественно, любое повреждение снижает итоговую сумму.

После оценки вы должны предъявить необходимые документы (личный паспорт и ПТС) для заключения договора и оформления генеральной доверенности. Машина ставится на охраняемую крытую стоянку, а вы получаете деньги. Автомобиль вернут после полного погашения кредита, а в случае несвоевременной оплаты он может перейти в собственность кредитора.

Кроме того, существует возможность отдать в залог за деньги один ПТС, при этом машина останется у вас. Но процентная ставка по такому займу будет выше. Как правило, она зависит от суммы и от срока погашения. В настоящее время в Москве кредит под ПТС выдадут в среднем под 7—9%, а при оставлении в залог машины можно рассчитывать на 3—5 %.

Сумма кредитования составит свыше двух третей от оценочной стоимости транспортного средства, хотя в рекламе многие организации обещают, максимальная выплата достигает 90%.

Процесс оформления залога вряд ли обойдется без скрытых платежей: не исключено, что вам придется оплатить счета за услуги оценщика, нотариуса, мойщика, за посуточную стоянку, страховые сборы, и т. д. А еще могут попросить вперед сумму процентов по кредиту.

Следует иметь в виду, что зачастую досрочное погашение предусмотрено только при максимальных сроках кредитования, а минимальный процент сохраняется лишь первый месяц. Даже если некоторые компании обещают бесплатную пролонгацию, то обязательно уточните, не возрастет ли в этом случае посуточная оплата стоянки. Чтобы быть в курсе других возможных подводных камней, прежде, чем подписывать договор, следует внимательно его прочитать, а еще лучше — показать грамотному юристу.

Конечно, нельзя отдать в залог машину, купленную в кредит. Автоломбарды неохотно принимают совсем старые или слишком дорогие авто, которые им будет сложно реализовать в случае невозврата займа.

вторичный рынок, подержанные авто, автокредит, залог, обман
3 апреля 2018
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