Как оформить кредит в автоломбарде и получить много денег

На такую услугу может рассчитывать даже человек с плохой кредитной историей. Ведь риски у кредитора минимальные, поскольку в качестве залога у него останется ваш автомобиль. Процедура оформления займа занимает менее часа.

Кредит рассчитают сразу после того, как оценят вашу машину. Сумма будет зависеть от рыночной стоимости авто, на которую влияет год выпуска, пробег, тип коробки передач, объем и мощность мотора. Естественно, любое повреждение снижает итоговую сумму.

После оценки вы должны предъявить необходимые документы (личный паспорт и ПТС) для заключения договора и оформления генеральной доверенности. Машина ставится на охраняемую крытую стоянку, а вы получаете деньги. Автомобиль вернут после полного погашения кредита, а в случае несвоевременной оплаты он может перейти в собственность кредитора.

Кроме того, существует возможность отдать в залог за деньги один ПТС, при этом машина останется у вас. Но процентная ставка по такому займу будет выше. Как правило, она зависит от суммы и от срока погашения. В настоящее время в Москве кредит под ПТС выдадут в среднем под 7—9%, а при оставлении в залог машины можно рассчитывать на 3—5 %.