Volkswagen приостанавливает производство автомобилей

Как сообщает издание Autocar, в первую очередь Volkswagen проведет сертификацию наиболее востребованных моделей. Те же автомобили, что продаются не очень активно, временно снимут с производства — они пройдут «аттестацию» позже. Правда, о каких именно машинах идет речь — непонятно.

Добавим, что на российских продажах вынужденный отпуск вольфсбургского завода никак не отразится. Polo, Jetta и Tiguan выпускаются на отечественных предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде, новейший Teramont — в Соединенных Штатах, а Touareg — в словацкой Братиславе. Единственной машиной, которая поставляется в нашу страну из Германии, является Passat. Но его собирают не в Вольфсбурге, а в Эмдене.

Кстати сказать, по итогам минувшего месяца российские продажи Volkswagen выросли на 26,8%. В мае шоу-румы дилеров покинули 9025 автомобилей. Всего же с начала года автосалоны передали покупателям 39 244 машины — на 21,5% больше, нежели в первые пять месяцев прошлого года.