Volkswagen приостанавливает производство автомобилей

На прошедшем собрании руководителей Volkswagen глава компании Герберт Дисс объявил, что завод, расположенный в Вольфсбурге, вынужден временно прекратить свою работу. Причина остановки конвейеров — новый экостандарт WLTP, который вступит в силу на территории Евросоюза в сентябре. К осени все машины уже должны быть сертифицированы.
– Только лишь в рамках марки Volkswagen нам необходимо провести тестовые испытания более чем 200 версий различных моделей и получить на каждую одобрение в течение очень короткого промежутка времени. Чтобы справиться с этой задачей, мы будем работать практически круглосуточно, — сказал Герберт Дисс.