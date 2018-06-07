Volkswagen приостанавливает производство автомобилей

Фото: www.autoevolution.com
Уже в августе компания Volkswagen приостановит производство некоторых своих моделей. Автостроителю необходимо провести сертификацию автомобилей в соответствии с новым экологическим стандартом WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).
Виктория Базылева

На прошедшем собрании руководителей Volkswagen глава компании Герберт Дисс объявил, что завод, расположенный в Вольфсбурге, вынужден временно прекратить свою работу. Причина остановки конвейеров — новый экостандарт WLTP, который вступит в силу на территории Евросоюза в сентябре. К осени все машины уже должны быть сертифицированы.

– Только лишь в рамках марки Volkswagen нам необходимо провести тестовые испытания более чем 200 версий различных моделей и получить на каждую одобрение в течение очень короткого промежутка времени. Чтобы справиться с этой задачей, мы будем работать практически круглосуточно, — сказал Герберт Дисс.

Как сообщает издание Autocar, в первую очередь Volkswagen проведет сертификацию наиболее востребованных моделей. Те же автомобили, что продаются не очень активно, временно снимут с производства — они пройдут «аттестацию» позже. Правда, о каких именно машинах идет речь — непонятно.

Добавим, что на российских продажах вынужденный отпуск вольфсбургского завода никак не отразится. Polo, Jetta и Tiguan выпускаются на отечественных предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде, новейший Teramont — в Соединенных Штатах, а Touareg — в словацкой Братиславе. Единственной машиной, которая поставляется в нашу страну из Германии, является Passat. Но его собирают не в Вольфсбурге, а в Эмдене.

Кстати сказать, по итогам минувшего месяца российские продажи Volkswagen выросли на 26,8%. В мае шоу-румы дилеров покинули 9025 автомобилей. Всего же с начала года автосалоны передали покупателям 39 244 машины — на 21,5% больше, нежели в первые пять месяцев прошлого года.

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7 июня 2018
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