Эксперты назвали самые ненадежные автомобили

Американская компания J. D. Power опубликовала рейтинг надежности автомобилей, основанный на результатах очередного исследования. В этот раз самыми качественными аналитики признали машины корейских марок KIA, Hyundai и Genesis.
Сразу отметим, что в основу свежего рейтинга, составленного компанией J. D. Power, легло исследование Initial Quality Stude. Оно представляет собой социологический опрос, в ходе которого автовладельцы делятся с аналитиками впечатлениями от своего автомобиля. В частности, респондентов спрашивают о том, как часто им приходится обращаться на сервис из-за той или иной поломки.
J. D. Power использует так называемый индекс надежности. Он отображает количество выявленных неисправностей на сто автомобилей. К примеру, лидер рейтинга — Genesis — имеет показатель 68. То есть в среднем на сто машин с шильдиком «Дженезис» приходится 68 поломок, которые вынуждают автовладельцев отправлять авто на ремонт.
И если первым стал Genesis, то на второй строчке с результатом в 72 неисправности на сто автомобилей расположилась KIA. «Бронзу» же получила марка Hyundai (74). Интересно, что по факту «Хенде» досталось не одно, а все три призовых места, ведь Genesis и KIA являются «дочками» Hyundai Motor Company.
Замыкают лидерскую пятерку Porsche и Ford — у них 79 и 81 неисправностей соответственно. Следом идут Chevrolet (82) и Lincoln (83). Восьмое место поделили Lexus и Ram (84), на девятом — Nissan (85), а на десятом — BMW (87).
Называющие себя премиальными Jaguar и Land Rover оказались в самом хвосте рейтинга: 148 и 160 поломок. Там же «болтается» Volvo — еще один премиал-самозванец. Владельцы ста шведских автомобилей в среднем сталкиваются с 122 неисправностями.