Эксперты назвали самые ненадежные автомобили

И если первым стал Genesis, то на второй строчке с результатом в 72 неисправности на сто автомобилей расположилась KIA. «Бронзу» же получила марка Hyundai (74). Интересно, что по факту «Хенде» досталось не одно, а все три призовых места, ведь Genesis и KIA являются «дочками» Hyundai Motor Company.

Замыкают лидерскую пятерку Porsche и Ford — у них 79 и 81 неисправностей соответственно. Следом идут Chevrolet (82) и Lincoln (83). Восьмое место поделили Lexus и Ram (84), на девятом — Nissan (85), а на десятом — BMW (87).

Называющие себя премиальными Jaguar и Land Rover оказались в самом хвосте рейтинга: 148 и 160 поломок. Там же «болтается» Volvo — еще один премиал-самозванец. Владельцы ста шведских автомобилей в среднем сталкиваются с 122 неисправностями.