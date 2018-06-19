Как суды помогают дилерам кидать автовладельцев

Отечественная Фемида все чаще выносит решения отнюдь не в пользу потребителей, причем в ряде случаев — по мнению независимых экспертов — необоснованно и неправомерно. Подобное говорит либо о наплевательском отношении к своей работе и «потерпевшим», либо о незнании судьям законов, которые они, по идее, должны защищать.

К тому же в иных случаях не исключается влияние на этих самых судей заинтересованных в «правильно» вынесенном для них вердикте лиц. Как бы то ни было, а сомнительные ситуации возникают в судебных инстанциях все чаще.