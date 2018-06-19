Как суды помогают дилерам кидать автовладельцев

Ни для кого не секрет, что автомобильные дилеры крайне неохотно идут на полюбовное урегулирование с потребителями ситуаций, связанных с производственными дефектами проданных ими транспортных средств. Как же быть? Верно: идти в суд. Да только не факт, что там справедливость восторжествует.
Отечественная Фемида все чаще выносит решения отнюдь не в пользу потребителей, причем в ряде случаев — по мнению независимых экспертов — необоснованно и неправомерно. Подобное говорит либо о наплевательском отношении к своей работе и «потерпевшим», либо о незнании судьям законов, которые они, по идее, должны защищать.
К тому же в иных случаях не исключается влияние на этих самых судей заинтересованных в «правильно» вынесенном для них вердикте лиц. Как бы то ни было, а сомнительные ситуации возникают в судебных инстанциях все чаще.
Например, Зюзинский районный суд г. Москвы уже неоднократно отказывал в удовлетворении исков граждан к дилерским центрам по факту самовозгорания транспортных средств на гарантийном сроке обслуживания. Нет, мы ни в коем случае не подвергаем сомнениям эти решения, но факты и противоречия говорят за себя сами.
Один из инцидентов произошел на крытой многоуровневой парковке, где скучающий на стоянке мотоцикл Kawasaki Ninja 300 вдруг полыхнул ярким пламенем, зацепив огнем припаркованный рядом кроссовер Mazda CX-5. В ходе проверки факта возгорания, сотрудники МЧС поставили диагноз, что его причиной стали неполадки в электросистеме байка. Однако в компании Major-Auto, реализовавшей моцик, возмещать убытки клиенту отказались, в результате чего он был вынужден обратиться в суд.
Назначенная судом экспертиза показала, что мотоцикл загорелся не сам, а его кто-то поджог. Облил чем-то нехорошим, а затем подпалил. Правда, запись с камер видеонаблюдения на стоянке, наглядно демонстрирующая отсутствие посторонних лиц рядом с байком, судья приобщать к делу категорически отказалась. Как, впрочем, и не обратила внимания на явные нарушения, допущенные экспертом при проведении исследования. О чем, в частности, свидетельствует рецензия на инициированную экспертизу.
Более того: вызванный на процесс специалист не смог ответить ни на один из вопросов, но зато подтвердил, что при ознакомлении с видеозаписью мог бы изменить мнение о причине возгорания двухколесного средства передвижения. Как бы там ни было, решение судьи оказалось непоколебимым — дилер торжествует, мотоциклист ходит пешком. Помогут ли обращения в вышестоящие инстанции? Не факт. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» следит за развитием событий.
Фото: АвтоВзгляд
Фото: АвтоВзгляд
Не менее, если и не более примечательным является тот факт, что похожий случай произошел с владельцем гарантийного Peugeot 408, который таким же волшебным образом загорелся на подземной парковке. Независимая экспертиза показала, что возгорание произошло под сиденьем из-за возможной неисправности в электропроводке.
Правда, все тот же эксперт все того же Зюзинского районного суда г. Москвы назвал автомобиль подожженным. По мнению этого специалиста, не знающего — судя по имеющейся в распоряжении портала «АвтоВзгляд» записи судебного заседания — даже базовых вещей в области пожарно-технической экспертизы, на кресло припаркованной машины пролили горючую смесь и подожгли чем-то вроде зажигалки.
Апелляция осталась без изменений, а автовладелец — без автомобиля. Радуйся, «Фаворит-Моторс». И ситуаций таких, как уже было сказано, даже больше, чем можно себе представить.