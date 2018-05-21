Четыре признака, говорящих о необходимости срочно менять салонный фильтр

В самом начале 2000-ых годов автопроизводители стали устанавливать в отопительную систему специальные фильтры, которые защищают салон от пыли, песка, копоти и прочих загрязнений. Как правило, стандартный вариант этого элемента изготавливается из тонкой бумаги с электростатическим зарядом, пропитанной фенолоальдегидным раствором. Но сейчас появилось большое количество разновидностей салонных фильтров, которые очищают воздух в салоне не только от песка и пыли, но и от выхлопов, запахов и вредных бактерий.
Чаще всего об изношенности фильтра можно судить по характерному запаху, который проникает в салон машины извне. Если долго не менять эту деталь, она сама станет источником неприятного «аромата» из-за накопившихся в ней шлаков. Срок действия штатного салонного фильтра указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. В среднем он меняется каждые 10 000 — 20 000 км пробега, в зависимости от модели. При этом следует учитывать, что его работоспособность определена производителем с учетом нормальных условий эксплуатации. Но если вы живете в густонаселенном мегаполисе и много времени простаиваете в пробках, срок годности фильтра можно смело сокращать вдвое. В таких условиях его лучше менять не реже одного раза в полгода.
Пыль из воздуховодов
Иногда при включении вентиляции можно заметить, как из дефлекторов обдува в салон вместе с воздухом ввергается поток пыли. Не секрет, что загрязненный фильтр становится благоприятной средой для появления плесени, и вместе с пылью, песком и частицами грязи болезнетворные бактерии благополучно проникают в салон по системе вентиляции. Так что из средства очистки воздуха фильтр может легко превратиться в источник инфекционных болезней.
Сбои в работе вентиляции
Плотно забитый салонный фильтр ухудшает работу системы вентиляции и приводит к снижению потока воздуха. В этом случае летом в салоне машины будет повышаться температура, а зимой может неисправно работать печка. При этом на кондиционер дополнительно ляжет повышенная нагрузка, что негативно скажется на его рабочем ресурсе. Так что не пытайтесь сэкономить на этой детали, и уж точно не стоит самостоятельно чистить, промывать или пылесосить салонный фильтр, даже если вы знаете, где он находится и как его снять. Оживить изношенную деталь все равно невозможно, поэтому проще купить новую. Тем более, что это не так дорого — в среднем цены на нее стартуют от 400 рублей.
Запотевшие стекла
Сбои в системе кондиционирования и вентиляции из-за изношенного салонного фильтра скорей всего станут причиной зчасто запотевающих стекол. Это говорит уже о значительной степени его загрязнения. Насколько он зашлакован, можно определить визуально, но не следует самостоятельно извлекать эту деталь, если вы этого никогда не делали. Иначе при демонтаже легко повредить крепежные механизмы. К тому же в некоторых моделях доступ к фильтру затруднен и для его замены необходимо снимать другие детали. Поэтому доверять такую работу лучше специалистам в автосервисе.