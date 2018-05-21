Четыре признака, говорящих о необходимости срочно менять салонный фильтр

Запах

Чаще всего об изношенности фильтра можно судить по характерному запаху, который проникает в салон машины извне. Если долго не менять эту деталь, она сама станет источником неприятного «аромата» из-за накопившихся в ней шлаков. Срок действия штатного салонного фильтра указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. В среднем он меняется каждые 10 000 — 20 000 км пробега, в зависимости от модели. При этом следует учитывать, что его работоспособность определена производителем с учетом нормальных условий эксплуатации. Но если вы живете в густонаселенном мегаполисе и много времени простаиваете в пробках, срок годности фильтра можно смело сокращать вдвое. В таких условиях его лучше менять не реже одного раза в полгода.

Пыль из воздуховодов

Иногда при включении вентиляции можно заметить, как из дефлекторов обдува в салон вместе с воздухом ввергается поток пыли. Не секрет, что загрязненный фильтр становится благоприятной средой для появления плесени, и вместе с пылью, песком и частицами грязи болезнетворные бактерии благополучно проникают в салон по системе вентиляции. Так что из средства очистки воздуха фильтр может легко превратиться в источник инфекционных болезней.