Почему кожаная обивка сидений лучше, чем тканевая

Фото Bentley
Помимо целого комплекса сложных задач, возникающих при покупке автомобиля, человек встает перед важной дилемой: стоит ли переплачивать за кожаные материалы отделки интерьера? Учитывая, что ответ зависит не только от размера кошелька и эстетических предпочтений владельца, портал «АвтоВзгляд» разобрался в этом с сугубо практичной точки зрения.
Иван Флягин

Как бы там ни было, главное достоинство тканевой обивки — ее низкая цена. Правда, на другой чаше весов прячется масса других «сюрпризов», первый из которых — маркость. В отличие от кожи, ткань легко впитывает грязь, и от малейших капель на ней остаются трудновыводимые разводы и пятна — будь то кофе, цветная газировка, мороженое или кетчуп. Даже если пролить простую воду, поверхность будут долго сохнуть и придется сидеть на мокрых сиденьх.

Кроме того, ткань в салоне автомобиля имеет свойство впитывать и задерживать запах. Именно по этому признаку при покупке подержанной машины легко узнается, был ли прежний хозяин курящим. Но самое печальное, что в ткани накапливается пыль и шерсть домашних животных, и это может спровоцировать аллергию.

К безусловным достоинствам ткани можно отнести ее воздухопроницаемость, что актуально для тех, кто за рулем проводит долгое время. С другой стороны, в качестве альтернативы производители предлагают сиденья с перфорированной кожей для улучшенной циркуляции воздуха.

Бытует мнение, что тканевая обивка предпочтительнее в зимнее время, так как лучше удерживает тепло. Безусловно, на морозе кожа твердеет и прогревается медленнее, но функция обогрева сидений, которой оснащено большинство современных авто, сводит эту разницу к минимуму. Так что особой проблемы зимой от кожаной обивки не будет.

Утверждения, что кресла, обитые тканью менее скользкие и лучше удерживают седока, возможно, и актуальны для любителей экстремальной езды, но для подавляющего большинства водителей эта разница не принципиальна. В любом случае, даже самым отчаянным фанатам дрифта не стоит опасаться, что во время маневра они вдруг соскользнут со своего кожаного кресла на соседнее.

Стоит учитывать, что современный автопром предлагает различные варианты обивки — флок, карпет, велюр, винил, алькантара и другие синтетические материалы. Часто производители изготавливают комбинированную отделку кресел, состоящую из различных компонентов. Но в основном такой выбор доступен при покупке дорогостоящих моделей. Сколько это стоит?

Например, при заказе Audi A4 обычная комбинированная обивка стоит 66 690 рублей, а комбинация алькантары и кожи — 91 192. Чистая кожа обойдется в 126 266 «деревянных». А у другого представителя этого сегмента — Mercedes-Benz С-класса — изысканное оформление салона еще дороже: от 111 864 до 277 300 рублей. В отличие от большинства производителей массового сегмента, премиальные бренды, как правило, предоставляют заказчику возможность выбирать обивку отдельно, без навязывания дополнительных опций в нагрузку. Оно и понятно: во-первых, у изысканных материалов и цены соответствующие, а во-вторых, богатый клиент всегда готов заплатить за свободу выбора.

В свою очередь, большинство наших соотечественников при покупке машины вынуждено довольствоваться тканевой отделкой, выгодной с точки зрения цены, но не столь удобной в эксплуатации и, увы, не столь долговечной в сравнении с кожей.

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20 июля 2018
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