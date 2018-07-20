Почему кожаная обивка сидений лучше, чем тканевая

Как бы там ни было, главное достоинство тканевой обивки — ее низкая цена. Правда, на другой чаше весов прячется масса других «сюрпризов», первый из которых — маркость. В отличие от кожи, ткань легко впитывает грязь, и от малейших капель на ней остаются трудновыводимые разводы и пятна — будь то кофе, цветная газировка, мороженое или кетчуп. Даже если пролить простую воду, поверхность будут долго сохнуть и придется сидеть на мокрых сиденьх.

Кроме того, ткань в салоне автомобиля имеет свойство впитывать и задерживать запах. Именно по этому признаку при покупке подержанной машины легко узнается, был ли прежний хозяин курящим. Но самое печальное, что в ткани накапливается пыль и шерсть домашних животных, и это может спровоцировать аллергию.

К безусловным достоинствам ткани можно отнести ее воздухопроницаемость, что актуально для тех, кто за рулем проводит долгое время. С другой стороны, в качестве альтернативы производители предлагают сиденья с перфорированной кожей для улучшенной циркуляции воздуха.

Бытует мнение, что тканевая обивка предпочтительнее в зимнее время, так как лучше удерживает тепло. Безусловно, на морозе кожа твердеет и прогревается медленнее, но функция обогрева сидений, которой оснащено большинство современных авто, сводит эту разницу к минимуму. Так что особой проблемы зимой от кожаной обивки не будет.