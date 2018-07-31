Как UAZ Pickup наказал Toyota Hilux

В этом году 1800 россиян купили новый УАЗ «Пикап». Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 42,9%. Ценник на машину в базовой комплектации стартует от 749 000 рублей.

Вторую строчку получил Mitsubishi L200: производитель сбыл 1500 экземпляров, что на 235,9% больше прошлогодних продаж. Стоимость машины на российском рынке начинается от 1 779 000 «деревянных».

Тройку лидеров замыкает Toyota Hilux: 1300 новеньких авто уехали к своим хозяевам. Правда, в этом году популярность «японца» упала на 13%. Hilux обойдется покупателю не меньше, чем в 2 161 000 «монет». Надо сказать, что именно эта модель год назад была самой покупаемой, но потом сместилась на вторую позицию, проиграв L200, а теперь и вовсе скатилась на третью. Похоже, что на популярность цена влияет не в последнюю очередь.

Кстати, в пятерку самых заинтересованных в пикапах регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.