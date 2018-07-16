Названы самые экономичные кроссоверы

В списке наименее прожорливых «паркетников», официально продающихся на российском рынке, оказалось семь моделей. Все они оснащаются дизельными моторами объемом до 2 л и мощностью до 190 л. с. Поскольку при выборе использовались официальные паспортные данные машин, следует учитывать, что производитель не всегда точно фиксирует расход топлива. По понятным причинам этот параметр обычно «округляется» в выгодную для него меньшую сторону. Поэтому реальный средний показатель по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного автостроителем.
4,3 л на 100 км
Если верить французам из компании Citroёn, то дизельному мотору Hdi объемом 1,6 л мощностью 92 л. с., установленному под капот нового C3 Aircross, хватит всего 4,3 л горючего, чтобы преодолеть сотню километров. На нашем рынке такая версия Citroёn укомплектована пятиступенчатой механической коробкой передач и оценена минимум в 1 250 000 рублей. Напомним, что прием заказов на эту модель стартовал в России 12 марта этого года.
Получается, что на сегодняшний день Citroёn C3 Aircross с аппетитом 4,3 л на сотню — самый экономичный кроссовер на нашем рынке. Впрочем, на своем официальном сайте производитель все-таки оговаривается, что «заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива».
4,8 л на 100 км
Какая общая характеристика объединяет Peugeot 3008, Peugeot 5008 и BMW X1 кроме того, что это кроссоверы? Правильно — все они корректно попросят лишь 4,8 л дизельного топлива, чтобы проехать 100 км. Опять же — если верить паспортным данным.
Оба «француза» могут похвалить общим турбодизелем 2,0 Hdi мощностью 150 л. с и шестиступенчатым «автоматом». Peugeot 3008 в такой комплектации обойдется в ценовом диапазоне от 1 949 000 до 2 199 000 рублей. Его старший брат 5008 доступен по цене от 2 149 000 до 2 429 000.
Премиальный полноприводный BMW X1 xDrive 18d также расходует 4,8 л на 100 км. Кроссовер оснащен 150-сильным 2-литровым турбодизелем, работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Такая модификация предлагается с ценником от 2 320 000 до 2 700 000 «деревянных».
4,9 л на 100 км
Почти такой же показатель — 4,9 л на сотню — зафиксирован производителем у того же «баварца», только в другой версии — BMW X1 xDrive 20d с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 190 л. с. Цена вопроса — 2 480 000 рублей.
Еще одной премиальной моделью со скромным апптитом оказался трехдверный полноприводный Range Rover Evoque с 2-литровым турбодизелем TD4 мощностью 180 л. с. и девятиступенчатым «автоматом». Этот «эконом-вариант» стал самым дорогим в нашем списке кроссовером, которому достаточно 4,9 л тяжелого топлива, чтобы преодолеть 100 км. За такую роскошь придется выложить 3 522 000 рублей.
А самым доступным предложением на российском рынке с аналогичным расходом горючего оказался переднеприводный Nissan Qashqai, оснащенный мотором объемом 1.6 dCi мощностью 130 л. с., агрегатированный с вариатором. Обойдется такая версия в 1 550 000 — 1 689 000 рублей в зависимости от комплектации.