Названы самые экономичные кроссоверы

4,3 л на 100 км

Если верить французам из компании Citroёn, то дизельному мотору Hdi объемом 1,6 л мощностью 92 л. с., установленному под капот нового C3 Aircross, хватит всего 4,3 л горючего, чтобы преодолеть сотню километров. На нашем рынке такая версия Citroёn укомплектована пятиступенчатой механической коробкой передач и оценена минимум в 1 250 000 рублей. Напомним, что прием заказов на эту модель стартовал в России 12 марта этого года.

Получается, что на сегодняшний день Citroёn C3 Aircross с аппетитом 4,3 л на сотню — самый экономичный кроссовер на нашем рынке. Впрочем, на своем официальном сайте производитель все-таки оговаривается, что «заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива».