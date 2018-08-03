Почему и чем больше всего славится LADA Vesta Cross с «механикой»

Такая «Весточка» пришлась по душе 257 покупателям, что составило 85% от общего числа. Еще бы, ведь именно ручная коробка идеально сочетается с топовым мотором — автомобиль прекрасно ускоряется и едет.

Всего 31 машина этой модели с тем же двигателем, но с пятидиапазонной автоматической коробкой передач, стала собственностью наших соотечественников. И только 16 cross-седанов с младшим 1,6-литровым агрегатом отдачей в 106 «лошадок» и механической КП приглянулись автолюбителям, сообщает агентство «Автостат».

Надо сказать, что LADA Vesta Cross предложена в единственной комплектации Luxe и с двумя пакетами опций Multimedia и Prestige. В первом случае в списке оснащения значится камера заднего вида и мультимедийная система с сенсорным экраном и функцией навигации. А во втором варианте к этому добавлены еще обогрев заднего ряда сидений, подсветка салона для него и USB-порт в центральном подлокотнике.

Ценник на свежую модель стартует от отметки 763 900 рублей, при том стоимость авто в исполнении Multimedia начинается от 816 900 «деревянных», а с пакетом Prestige — от 834 900.

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал новинку, оценив ее внедорожные качества — подробнее можно узнать здесь.