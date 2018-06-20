Новая модель Renault «убьет» LADA Vesta Cross

Можно смело предположить, что если в компании Renault смогут грамотно выстроить маркетинговую и ценовую политики, то тольяттинцам придется несладко. Приподнятый «Логан» с умеренным прайсом наверняка привлечет немалое количество покупателей, подрывая тем самым продажи отечественной Vesta Cross. С другой стороны, партнерам АВТОВАЗа порождать внутренний канибализм не целесообразно. Вероятно, модели в альянсе так или иначе разведут.

Новый «Логан» оборудуют пластиковым обвесом и перелицованными бамперами. Но его ключевым отличием станет, конечно, увеличенный дорожный просвет. По предварительным данным, клиренс седана будет чуть меньше, чем у «Весты Кросс» — 195 мм.

В моторную гамму автомобиля войдут 1,6-литровые двигатели, а в качестве коробки передач французы предложат бессутпенчатый вариатор.

Остается лишь добавить, что продажи новинки стартуют в ноябре — тогда же, когда в шоу-румы поступят обновленные высокие хетчбэки Sandero Stepway. Информации о ценах и прочих технических подробностей пока нет.