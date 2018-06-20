Новая модель Renault «убьет» LADA Vesta Cross

С 7 июня российские дилеры LADA принимают заказы на новый седан Vesta Cross с внушительным клиренсом в 203 мм. Эта четырехдверка поистине уникальна, поскольку на сегодняшний день ни один производитель, продающий авто в России, не имеет в своем арсенале подобной машины. Но совсем скоро все изменится.
По стопам АВТОВАЗа решили пойти в Renault. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на некого топ-менеджера компании-партнера французской марки, на моторшоу в Москве автостроитель покажет свой «внедорожный» седан — новую модификацию популярного бюджетника Logan.