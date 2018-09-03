Названы самые популярные в России минивэны с пробегом

Маленькие японские минивэны предпочли 9500 покупателей, увеличив объем сбыта на 22,3%. Надо отметить, что в настоящее время эта модель на российском рынке не представлена, сегодня «Ноут» производится только для США и стран Азии. Да и минивэном назвать его можно разве что с натяжкой.

Третье место досталось не менее минивэнистому минивэну Ford Fusion: «американцев» в указанный период перепродали 8268 раз, что на 2,2% больше, чем за то же отрезок времени прошлогодней давности. Маленький фургон собирали на немецком заводе с 2002 по 2012 года.

На четвертой и пятой позиции прописались Opel Zafira (4520 автомобилей, +5%) и Toyota Ipsum ( 4289 машин, −10,6%) которая на разных рынках была представлена также под именами Picnic, SportsVan и Avensis Verso. Вы такую «Тойоту» видели? А она есть!

Если вы все еще читаете эти строки, то вам наверняка понравится тот факт, что оставшиеся пять строчек ТОП-10 за первые семь месяцев на «вторичке» заняли по-порядку: Toyota Wish (3819 единиц, +22,4%), Toyota Probox (3796 экземпляров, +17,7%), Renault Megane (3771 авто, +1,7%), Nissan Serena (3363 штуки, +11,2%) и Nissan Cube (2903 автомобиля, −1,3%), сообщает агентство «Автостат-Инфо».

Стоит сказать, что всего за указанный период российские автомобилисты приобрели 124 492 местами условных минивэна с пробегом, увеличив спрос на 6,6% относительно прошлого года.