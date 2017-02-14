Самые продаваемые кроссоверы до 1 000 000 рублей

Выстраивая рейтинг кроссоверов, имеющих более-менее вменяемый прайс, портал «АвтоВзгляд» традиционно не смешивает теплое с мягким: в наш обзор не попадают внедорожники, хотя некоторые из них и вписываются в установленный нами ценовой диапазон и даже могут претендовать на призовые места: в первую очередь, это Chevrolet Niva, LADA 4×4 и UAZ Patriot, первые два из которых по итогам продаж пока опережают Hyundai Creta. Впрочем, кореец появился в салонах дилеров только в августе, и в следующем году займет куда более высокую позицию.