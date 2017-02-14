Самые продаваемые кроссоверы до 1 000 000 рублей

Выстраивая рейтинг кроссоверов, имеющих более-менее вменяемый прайс, портал «АвтоВзгляд» традиционно не смешивает теплое с мягким: в наш обзор не попадают внедорожники, хотя некоторые из них и вписываются в установленный нами ценовой диапазон и даже могут претендовать на призовые места: в первую очередь, это Chevrolet Niva, LADA 4×4 и UAZ Patriot, первые два из которых по итогам продаж пока опережают Hyundai Creta. Впрочем, кореец появился в салонах дилеров только в августе, и в следующем году займет куда более высокую позицию.
Renault Duster, от 639 000 рублей
Сверхпопулярный в России «француз» занимает шестое место в общем зачете, но красоваться на верхней строчке рейтинга в сегменте недорогих кроссоверов ему, вероятно, осталось недолго. В следующем году Hyundai Creta имеет все шансы его обойти. Duster обладает неплохими внедорожными задатками, позволяющими без особого риска выбираться на легкое бездорожье. Самой популярной версией по-прежнему является Privilege с двухлитровым мотором мощностью 143 л.с., механической коробкой передач и полным приводом. Естественно, цена машины в этой комплектации выше базовой — она составляет 937 990 рублей. Летом 2016-го ее ценник находился на уровне 920 990, а самый демократичный «Дастер» тогда продавался за 629 000 рублей.
Hyundai Creta, от 749 900 рублей
Хотя продажи «корейца» стартовали только в августе 2016 года, это не помешало ему одним махом отвоевать себе второе место. Перспективы у автомобиля еще более радужные — по всему он станет лидером рейтинга бюджетных кроссоверов и войдет в пятерку самых продаваемых моделей на российском рынке в общем зачете уже в текущем году. Покупатели уже успели определиться с любимой версией: это комплектация Comfort с двухлитровым двигателем, автоматической коробкой и полным приводом. Это самая дорогая из возможных конфигураций, и стоит она 1 174 900 рублей.
Renault Kaptur, от 879 000 рублей
Еще один дебютант этого прошлого года вышел на сцену чуть раньше, чем «кореец». Его продажи начались с июня, и полугода ему хватило, чтобы твердо обосноваться на третьей позиции. Экстраполируя успехи автомобиля на следующий полный год, можно предположить, что ему по плечу занять вторую строку рейтинга. Самой привлекательной российским покупателям показалась версия Style, вооруженная двухлитровым мотором, с четырехступенчатым автоматом и полным приводом. Цена такого автомобиля — 1 179 990 рублей.
Nissan Terrano, от 893 000 рублей
За полгода японский клон «Дастера» переместился со второго места на четвертое — что ж, тут сказалась не совсем адекватная цена автомобиля. С технической точки зрения «японец» практически идентичен «французу», но стоит ощутимо дороже, хотя это в немалой степени объясняется желанием представить марку Nissan как более престижную. С момента прошлого обзора базовая версия машины не подорожала. Если раньше лучше всего разбирали комплектацию Elegance Plus, то сейчас в первую очередь раскупают Elegance с полным приводом, двухлитровым мотором и «автоматом» по цене 1 102 000 рублей и базовый Comfort с двигателем объемом 1,6 л, механической пятиступенчатой коробкой и приводом на передние колеса.
Lifan X60, от 779 900 рублей
Самый продаваемый из всех китайских автомобилей, этот кроссовер в техническом плане немного смахивает на RAV4, зато заметно дешевле. За базовую версию X60 придется заплатить куда дороже, чем минувшим летом — тогда она стоила 629 900 рублей. Самой популярной является как раз базовая комплектация Comfort с механической коробкой передач, стоившая полгода назад всего 629 900 рублей. Версию с китайским вариатором, которая дороже «механической» на 80 тысяч, покупать в России все-таки опасаются.