Skoda показала первое изображение нового кроссовера-купе

Впрочем, никаких подробностей чехи не раскрывают — в пресс-релизе говорится о дизайнерских решениях новых автомобилей марки, но ни слова нет о Vision E. Ранее сообщалось, что в Китае кроссовер-купе появится в продаже уже в 2019 году — по крайней мере, именно эту дату назвал представитель Skoda. Предполагается, что чехи могут показать новый Kodiaq Coupe уже на грядущем автосалоне, который пройдет в апреле в Шанхае.

Напомним, Skoda разрабатывает и еще два новых SUV, которые в настоящее время имеют кодовые названия Model K и Model Q. Информация о них также пока не разглашается, за исключением того, что в основу новинок ляжет кроссовер Yeti.