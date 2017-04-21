Когда новый Jaguar I-Pace появится в продаже

Как сообщают наши зарубежные коллеги, предсерийную версию кроссовера I-Pace британцы продемонстрируют на Франкфуртовском автосалоне, который пройдет в сентябре. Предполагается, что дизайн автомобиля практически не изменится — машина предстанет в том же обличии, что и прототип модели, дебютировавший на минувшем моторшоу в Женеве.

В движение новый I-Pace приводит электрическая силовая установка, включающая в себя два электромотора — по одному на каждой оси — и 90-ваттный литий-ионный аккумулятор. Суммарная мощность агрегатов достигает 400 л.с. и максимальный крутящий момент в 700 Нм. Конкурент американской Tesla Model X способен без дополнительной подзарядки преодолеть расстояние более, чем в 350 км, а чтобы разогнаться до сотни кроссоверу требуется всего 4 секунды.

Производство I-Pace наладят в начале 2018 года на предприятии компании Magna Steyr в Австрии. Продажи новинки стартуют чуть позже, однако приедет ли SUV в нашу страну пока неизвестно. Ожидается, что минимальный ценник электрического кроссовера составит около 70 000 долларов.