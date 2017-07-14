Новый кроссовер Jaguar E-Pace получил российский ценник

Дизайнерские решения для нового Jaguar E-PACE британцы позаимствовали у спортивного F-TYPE. Кроссовер обзавелся характерной для «Ягуаров» радиаторной решеткой, короткими свесами и массивными задними крыльями. Да и светодиодный рисунок дневных ходовых огней в форме буквы «J», проходящий по контуру головных фар, напоминает нам все тот же «Эф-Тайп». К слову сказать, фонари у нового SUV полностью светодиодные. На выбор покупателя предлагается 11 оттенков окраски кузова, а также три варианта оформления крыши.

При отделке салона Jaguar E-PACE использовались высококачественные материалы. Покупателей порадуют мягкие обивки дверей, матово-хромовые дверные ручки и отделанная кожей приборная панель. Гармонично смотрятся и хромированные металлические элементы, украшающие интерьер.

Отметим также, что новые кроссоверы E-PACE оснащаются мутимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым тачпадом и разъемами для гаджетов всех пассажиров. За «музыку» же отвечает широко используемая на машинах Jaguar и Land Rover аудиосистема Meridian с 15 динамиками.