Новый кроссовер Jaguar E-Pace получил российский ценник

Фото: www.netcarshow.com
Российские дилеры Jaguar Land Rover приступили к приему предварительных заказов на абсолютно новый кроссовер Jaguar E-PACE. Так, обзавестись компактным британским SUV можно, заплатив от 2 455 000 рублей.
Виктория Базылева

Дизайнерские решения для нового Jaguar E-PACE британцы позаимствовали у спортивного F-TYPE. Кроссовер обзавелся характерной для «Ягуаров» радиаторной решеткой, короткими свесами и массивными задними крыльями. Да и светодиодный рисунок дневных ходовых огней в форме буквы «J», проходящий по контуру головных фар, напоминает нам все тот же «Эф-Тайп». К слову сказать, фонари у нового SUV полностью светодиодные. На выбор покупателя предлагается 11 оттенков окраски кузова, а также три варианта оформления крыши.

При отделке салона Jaguar E-PACE использовались высококачественные материалы. Покупателей порадуют мягкие обивки дверей, матово-хромовые дверные ручки и отделанная кожей приборная панель. Гармонично смотрятся и хромированные металлические элементы, украшающие интерьер.

Отметим также, что новые кроссоверы E-PACE оснащаются мутимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым тачпадом и разъемами для гаджетов всех пассажиров. За «музыку» же отвечает широко используемая на машинах Jaguar и Land Rover аудиосистема Meridian с 15 динамиками.

  • Фото: www.netcarshow.com
  • Фото: www.netcarshow.com

Инженеры Jaguar применили легкие алюминиевые компоненты подвески, снижая тем самым неподрессоренную массу, чтобы достичь улучшенной динамики. Кроме того, благодаря использованию жестких креплений «ходовой» и стабилизаторов руль стал откликаться острее, а крены кузова снизились.

Моторная гамма Jaguar E-PACE представлена исключительно четырехцилиндровыми двухлитровыми двигателями Ingenium мощностью от 150 до 300 л. с. Коробка передач при этом безальтернативно девятиступенчатая автоматическая, а привод — полный.

Кроссоверы располагают множеством систем, отвечающих за безопасность, среди которых «активный капот» и подушка для пешехода, система экстренного торможения, а также многие другие. Помимо прочего, автомобиль также наделен системой адаптивного дальнего света, ассистентом парковки, навигацией с возможностью управления голосом и проекционным дисплеем.

Оставить предзаказ на Jaguar E-PACE можно в любом официальном дилерском центре с 14 июля. В шоу-румах же первые машины появятся лишь в следующем году. Прайс-лист новинки стартует с отметки в 2 455 000 рублей, в то время как за автомобиль в топовой комплектации с 300-сильным мотором придется выложить уже не меньше 3 850 000 рублей.

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14 июля 2017
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