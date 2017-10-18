Nissan готовит к премьере абсолютно новый кроссовер

Никаких подробностей о своем новом SUV представители компании Nissan пока не раскрывают. Однако по данным InsideEVs, автомобиль построен на базе Nissan Leaf нового поколения. В движение новинку приводит электрическая силовая установка — тот же агрегат, которым оборудован последний «Лиф».
Компания Nissan опубликовала тизерный видеоролик своего нового электрического кроссовера. Премьера прототипа, который предположительно получит название Terra, состоится 25 октября на Токийском автосалоне.
Вероятнее всего, новый кроссовер Nissan получит название Terra — по крайней мере такое наименование японцы ранее зарегистрировали в патентном офисе Малазии. Напомним, что в 2012 году производитель презентовал одноименный концепт-кар.
Предсерийную же версию модели, которая должна дебютировать ближе к 2019 году, оснастят электромоторами и аккумуляторными батареями, позаимствованными у Leaf второго поколения. Максимальная дальность хода новинки составит порядка 550 километров. Ценники на кроссовер будут стартовать с отметки в 45 000 долларов.
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