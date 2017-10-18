Nissan готовит к премьере абсолютно новый кроссовер

Фото: Nissan
Компания Nissan опубликовала тизерный видеоролик своего нового электрического кроссовера. Премьера прототипа, который предположительно получит название Terra, состоится 25 октября на Токийском автосалоне.
Виктория Базылева

Никаких подробностей о своем новом SUV представители компании Nissan пока не раскрывают. Однако по данным InsideEVs, автомобиль построен на базе Nissan Leaf нового поколения. В движение новинку приводит электрическая силовая установка — тот же агрегат, которым оборудован последний «Лиф».

Вероятнее всего, новый кроссовер Nissan получит название Terra — по крайней мере такое наименование японцы ранее зарегистрировали в патентном офисе Малазии. Напомним, что в 2012 году производитель презентовал одноименный концепт-кар.

Предсерийную же версию модели, которая должна дебютировать ближе к 2019 году, оснастят электромоторами и аккумуляторными батареями, позаимствованными у Leaf второго поколения. Максимальная дальность хода новинки составит порядка 550 километров. Ценники на кроссовер будут стартовать с отметки в 45 000 долларов.

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18 октября 2017
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