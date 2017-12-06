В США выяснили реальный запас хода электрокара Jaguar I-Pace

www.motoringresearch.com
Jaguar Land Rover приступил к завершающему этапу тестовых испытаний электрического кроссовера Jaguar I-Pace. На пару с одним из потенциальных покупателей инженер компаний проехал на автомобиле вдоль западного побережья Калифорнии, чтобы установить реальную максимальную дальность хода машины.
Виктория Базылева

В компанию Jaguar Land Rover обратилась жительница города Пасадина, которую интересовало, сможет ли она на новом Jaguar I-Pace проехать по своему любимому маршруту по Калифорнийскому побережью без подзарядки. Вместо того, чтобы рассказать потенциальной покупательнице о невероятных характеристиках новинки и навязать покупку этой машины, представители марки предложили ей принять участие в заезде и выяснить запас хода кроссовера самостоятельно.

Jaguar I-Pace проехал без дополнительной подпитки аккумулятора от Лос-Анджелеса до Морро Бэй и обратно, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover. Более того, по словам инженера, проводившего тест, по окончании путешествия в батарее еще оставался заряд. Согласно результатам испытания, реальная дальность хода кроссовера составляет более 320 километров — в этом убедилась и заинтересованная клиентка.

Фото: www.motoringresearch.com

Напомним, что прототип Jaguar I-Pace британцы показали в прошлом году на моторшоу в Лос-Анджелесе. Кроссовер приводится в движение двумя электромоторами — по одному на каждую ось — суммарной мощностью 400 л. с. и максимальным крутящим моментов 700 Нм. Двигатели получают питание от 90-ваттного литий-ионного аккумулятора.

Предсерийная версия «Ай-Пэйса» дебютирует в следующем году. Предполагается, что этот кроссовер приедет и в нашу страну. По крайней мере, на официальном сайте производителя некоторая общая информация о машине уже размещена.

В начале нынешнего года российский офис Jaguar Land Rover даже открыл «прием заказов» на новинку. Вернее, маркетологи поместили на вэб-страничку с описанием модели кнопку «хочу приобрести». Любой желающий купить автомобиль может заполнить на сайте специальную форму, указав свои контактные данные, и по мере поступления «живых» машин к дилерам получить уведомление.

Конечно, это никакая не бронь и не заказ, ведь ориентировочные цены еще неизвестны, а просто нехитрая уловка, чтобы «прощупать почву» — выяснить потенциальный спрос на модель. По неподтвержденным данным, россияне оставили уже 150 заявок.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, кроссоверы, электромобили
6 декабря 2017
306

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы