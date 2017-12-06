В США выяснили реальный запас хода электрокара Jaguar I-Pace

В компанию Jaguar Land Rover обратилась жительница города Пасадина, которую интересовало, сможет ли она на новом Jaguar I-Pace проехать по своему любимому маршруту по Калифорнийскому побережью без подзарядки. Вместо того, чтобы рассказать потенциальной покупательнице о невероятных характеристиках новинки и навязать покупку этой машины, представители марки предложили ей принять участие в заезде и выяснить запас хода кроссовера самостоятельно.
Jaguar I-Pace проехал без дополнительной подпитки аккумулятора от Лос-Анджелеса до Морро Бэй и обратно, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover. Более того, по словам инженера, проводившего тест, по окончании путешествия в батарее еще оставался заряд. Согласно результатам испытания, реальная дальность хода кроссовера составляет более 320 километров — в этом убедилась и заинтересованная клиентка.