В США выяснили реальный запас хода электрокара Jaguar I-Pace

Напомним, что прототип Jaguar I-Pace британцы показали в прошлом году на моторшоу в Лос-Анджелесе. Кроссовер приводится в движение двумя электромоторами — по одному на каждую ось — суммарной мощностью 400 л. с. и максимальным крутящим моментов 700 Нм. Двигатели получают питание от 90-ваттного литий-ионного аккумулятора.

Предсерийная версия «Ай-Пэйса» дебютирует в следующем году. Предполагается, что этот кроссовер приедет и в нашу страну. По крайней мере, на официальном сайте производителя некоторая общая информация о машине уже размещена.

В начале нынешнего года российский офис Jaguar Land Rover даже открыл «прием заказов» на новинку. Вернее, маркетологи поместили на вэб-страничку с описанием модели кнопку «хочу приобрести». Любой желающий купить автомобиль может заполнить на сайте специальную форму, указав свои контактные данные, и по мере поступления «живых» машин к дилерам получить уведомление.

Конечно, это никакая не бронь и не заказ, ведь ориентировочные цены еще неизвестны, а просто нехитрая уловка, чтобы «прощупать почву» — выяснить потенциальный спрос на модель. По неподтвержденным данным, россияне оставили уже 150 заявок.