Подробный автопутеводитель по новогодней Европе

Фото: Вячеслав Василенко
В захватывающее рождественское путешествие отправился экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон». На Volkswagen Multivan мы проедем пять стран за пять дней, в общей сложности преодолев свыше 2500 километров. Хотите окунуться в атмосферу новогодней сказки — читайте наши обзоры.
Вячеслав Василенко

Если затянувшийся кризис лишил вас возможности улететь на новогодние праздники в привычный Тайланд или Вьетнам, а душа тем не менее жаждет приключений, то не терзайтесь раздумьями — садитесь в машину и отправляйтесь в путь самостоятельно. Ничего страшного, что вместо Азии вашей целью окажется Европа — поверьте, и там вам гарантированы положительные эмоции, и оттуда вы привезете теплые воспоминания. Кроме того, поездка на автомобиле обойдется гораздо дешевле, чем авиаперелет, а если брать с собой в вояж детей, то это вообще идеальный вариант. Особенно если путешествовать в такой комфортабельной, вместительной и надежной машине, как Volkswagen Multivan.

Старушка Европа готовится к встрече Нового года со всей присущей ей серьезностью и тщательностью. Тут действительно есть на что посмотреть: рождественские ярмарки, украшенные гирляндами магазины, памятники архитектуры с иллюминацией, улицы с разгуливающими по ним Святыми Николаями, Микулашами, Баббо-Наталями и прочими реинкарнациями нашего отечественного Деда Мороза.

Фото: Вячеслав Василенко

От достопримечательностей, которыми буквально переполнены западные страны, в восторг придут и взрослые, и дети, и влюбленные парочки, и поклонники активного отдыха большой компанией. Со своей стороны, мы расскажем о том, что лучше посетить в таких городах, как Гомель, Брест, Варшава, Катовице и Прага. Наверняка вам будет интересны советы, как быстрее преодолеть границу, где лучше поужинать — чтобы и недорого, и не отравиться. Не помешает знать, как вести себя с полицейскими в случае досмотра автотранспорта или при нарушении ПДД.

Но это еще не все. В столице Австрии наш дружный экипаж передаст автомобиль главному путешественнику страны Михаилу Кожухову, который вернется в Россию другим маршрутом, через другие города. Разумеется, он расскажет обо всем этом в своих репортажах — мы уверены, что они будут увлекательными, познавательными и веселыми. А пока следите за публикациями специального проекта портала «АвтоВзгляд».

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5 декабря 2017
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