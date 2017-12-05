Подробный автопутеводитель по новогодней Европе

Если затянувшийся кризис лишил вас возможности улететь на новогодние праздники в привычный Тайланд или Вьетнам, а душа тем не менее жаждет приключений, то не терзайтесь раздумьями — садитесь в машину и отправляйтесь в путь самостоятельно. Ничего страшного, что вместо Азии вашей целью окажется Европа — поверьте, и там вам гарантированы положительные эмоции, и оттуда вы привезете теплые воспоминания. Кроме того, поездка на автомобиле обойдется гораздо дешевле, чем авиаперелет, а если брать с собой в вояж детей, то это вообще идеальный вариант. Особенно если путешествовать в такой комфортабельной, вместительной и надежной машине, как Volkswagen Multivan.

Старушка Европа готовится к встрече Нового года со всей присущей ей серьезностью и тщательностью. Тут действительно есть на что посмотреть: рождественские ярмарки, украшенные гирляндами магазины, памятники архитектуры с иллюминацией, улицы с разгуливающими по ним Святыми Николаями, Микулашами, Баббо-Наталями и прочими реинкарнациями нашего отечественного Деда Мороза.