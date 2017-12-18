Объявлена дата премьеры кроссовера Volkswagen Touareg третьего поколения

В основу кроссовера легла модульная платформа MLB Evo, на которой также построены Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. По предварительным данным, автомобиль получит бензиновые двухлитровый четырехцилиндровый мотор TFSI и трехлитровый TFSI V6. Кроме того, производитель выпустит дизельные модификации с трехлитровыми V6 и V8. Прочих технических подробностей о сменившей поколение модели пока нет.

Напомним, в моторную гамму нынешнего Touareg, ориентированного на российский рынок, входят три двигателя мощностью 204, 245 и 249 л. с.. Они безальтернативно агрегатируются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Обзавестись автомобилем в базовой комплектации на сегодняшний день можно, заплатив от 2 999 000 рублей. «Туарег» в топе обойдется уже как минимум в 4 139 000 целковых.