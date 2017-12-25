Honda готовит к премьере новый CR-V

Фото: www.carscoops.com
На выставке Tokyo Auto Salon, которая пройдет с 12 по 14 января в Японии, Honda презентует новую модификацию кроссовера CR-V. Представители компании в преддверии премьеры опубликовали фотографию новинки, однако никаких технических характеристик машины раскрывать не стали.
Виктория Базылева

На сегодняшний день о новой версии кроссовера Honda CR-V практически ничего не известно. Как сообщает Carscoops, CR-V Custom Concept — такое название она получила,— является предвестником спортивной модификации, которая появится в продаже уже в первой половине следующего года. Правда, ее можно будет приобрести исключительно на домашнем рынке.

Судя по снимкам, автомобиль обзаведется иной радиаторной решеткой, перелицованными бамперами, 19-дюймовыми колесными дисками и задним спойлером. Кроссовер окрашен в белый цвет, а его крыша — в черный. В темных оттенках оформлены и колесные диски, и нижняя часть боковых зеркал, и спойлер. Кажется, что фонари также затонированы.

Информации о том, каким силовым агрегатом приводится в движение CR-V Custom Concept, пока нет. Напомним, что обычный CR-V, ориентированный на российский рынок, оснащается на выбор покупателя двухлитровым 150-сильным мотором или 2,4-литровым двигателем мощностью 188 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика», пятидиапазонный «автомат» и вариатор. Стартовая цена кроссовера на сегодняшний день составляет 1 669 900 рублей.

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25 декабря 2017
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