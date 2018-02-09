Обновленный кроссовер KIA Sportage замечен на тестах

Фото: paultan.org
Компания KIA приступила к тестовым испытаниям обновленного кроссовера Sportage, который, вероятнее всего, дебютирует в следующем году. Естественно, в ходе рестайлинга автомобиль преобразится внешне, а также обзаведется новыми опциями.
Виктория Базылева

По итогам минувшего месяца, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), KIA Sportage вошел в тройку самых востребованных SUV в России, уступив лишь непобедимой Hyundai Creta. В пользу «Спортэйджа» в январе сделали выбор 3067 покупателей, что почти в два раза больше, нежели в первом месяце 2017-го.

В настоящее время продается четвертая генерация модели, представленная, в общем-то, не так давно, в 2016-м. Но корейцы уже приступили к испытаниям обновленной версии, которую они, скорее всего, покажут публике в следующем году. Можно предположить, что в продажу кроссовер, переживший рестайлинг, поступит в конце 2019-го или в начале 2020 года. Официально же представители KIA эту информацию не комментируют. Не раскрывают они пока и технических подробностей.

Фото: paultan.org

Судя по фотографиям, опубликованным изданием Paultan, KIA Sportage обзаведется такой же оптикой, как последний KIA Cerato, дебютировавший в январе на моторшоу в Детройте. Кроме того, автомобиль получит видоизмененные воздухозаборники, заимствованные у концептуального SP, и перелицованный задний бампер. Радиаторная решетка «улыбка тигра» никуда не денется и, похоже, дизайнеры трогать ее не стали. Зато они переместили чуть выше площадку для регистрационного знака.

Напомним, на сегодняшний день KIA Sportage предлагается россиянам в двух модификациях — с бензиновым 150-сильным мотором и с дизельным двигателем мощностью 185 л. с. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и «автомат», привод может быть как передним, так и полным. Приобрести автомобиль, сошедший с конвейера в нынешнем году, можно по цене от 2 149 900 рублей.

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9 февраля 2018
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