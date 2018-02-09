Обновленный кроссовер KIA Sportage замечен на тестах

По итогам минувшего месяца, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), KIA Sportage вошел в тройку самых востребованных SUV в России, уступив лишь непобедимой Hyundai Creta. В пользу «Спортэйджа» в январе сделали выбор 3067 покупателей, что почти в два раза больше, нежели в первом месяце 2017-го.

В настоящее время продается четвертая генерация модели, представленная, в общем-то, не так давно, в 2016-м. Но корейцы уже приступили к испытаниям обновленной версии, которую они, скорее всего, покажут публике в следующем году. Можно предположить, что в продажу кроссовер, переживший рестайлинг, поступит в конце 2019-го или в начале 2020 года. Официально же представители KIA эту информацию не комментируют. Не раскрывают они пока и технических подробностей.