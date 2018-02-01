Тест-драйв Peugeot 5008: настоящий французский шансон

Фото PSA
В истории человечества во все времена выделялись на общем фоне народы с неординарной культурой. Французы, например, когда-то стали есть лягушек — возможно, потому, что почти все старались делать не так, как другие. До недавнего времени это в полной мере касалось их автопрома, о чем периодически пытается напоминать компания Peugeot — в частности, выпустив новый среднеразмерный кроссовер Peugeot 5008.
Денис Халфин

Когда-то давно французские машины действительно смотрелись настоящей экзотикой. Но в нынешнюю эпоху тотальной глобализации автопром, благодаря унифицированному производству, стал далеко не самой благоприятной средой для проявления индивидуальности и самобытности. В этом смысле нелегко приходится дизайнерам, которые пытаются рисовать шедевры в предельно тесных технологических рамках.

Главному художнику Группы PSA Жилю Ведалю тяжело вдвойне, поскольку французский производитель делает ставку именно на яркий и самобытный стиль. И вот беда — экстерьер новой модели фактически на пятьдесят процентов не оригинален, потому что ровно до середины кузова он копирует младшего брата. С «лица» Peugeot 5008 невозможно отличить от компактного 3008: у него те же фары, бампер, решетка радиатора. Как видно, провозглашенный французами протест против унификации совсем не актуален внутри их собственного модельного ряда. Бесспорно, экономия тут налицо, хотя дизайн автомобилей Peugeot ярок, свеж, гармоничен и в хорошем смысле провокационен.

Интерьер нового кроссовера также в точности повторяет салон модели 3008. Справедливости ради стоит заметить, что на качестве сборки и материалов французы совсем не экономили. Уже хорошо узнаваемая концепция Peugeot i-Cocpit исполнена в жестком футуристическом стиле.

Здесь тот же миниатюрный штурвал в форме эллипса, «срезанный» не только снизу, но и сверху — это, конечно, можно счесть за намек на спортивные амбиции. Изящные клавиши управления медиасистемой и другими функциями скомпонованы в два ряда, один из которых — тот, что хромированный — чем-то напоминает нотную линейку. Выглядят кнопки оригинально и красиво, но символы на них можно было бы изобразить крупней и контрастней.

Трансмиссия переключается с помощью изящно изогнутого компактного джойстика нестандартной формы. Он установлен на высоком тоннеле, переходящем в центральную консоль. Сверху на традиционном месте расположен восьмидюймовый сенсорный монитор медиасистемы в виде планшета. С него осуществляется регулировка климат-контроля, что во время движения отвлекает внимание водителя от дороги, и это повод вспомнить о старом добром «кругляше». За прелести новомодного минимализма приходится расплачиваться.

Цифровая панель приборов в виде широкого 12,3-дюймового дисплея радует качественной графикой и лаконичностью восприятия. К тому же она имеет несколько весьма оригинальных вариантов оформления. Еще одно неожиданное решение — тканевая обивка средней части торпедо фактурной серой расцветки. Выглядит забавно, потому что смахивает на джинсу, но чистить ее, вероятно, труднее, чем привычный пластик.

Французы на совесть постарались, работая над оформлением интерьера: чувствуется внимание инженеров и дизайнеров к каждой мелочи. Так что в общем и целом эффектный стиль и нестандартный подход почти не сказался на эргономике и функциональности. Впрочем, рослые «рулевые» скорее всего столкнутся с некоторыми проблемами на «капитанском мостике». При наличии панорамного люка, который съедает некоторое пространство сверху, их голова обреченно упрется в потолок. Да и диапазон регулировки руля по углу наклона мог быть побольше, так как даже в максимально верхнем положении «баранка» расположена низковато, даже когда сидение опущено до упора.

Peugeot 5008 построен на модульной платформе EMP2. По сравнению с 3008-м его колесная база растянута на 165 мм — до 2840 мм, а длина кузова достигает 4641 мм. Благодаря этому у пассажиров второго ряда в коленях появилось дополнительные 60 мм. Три раздельных сиденья двигаются впере-назад в пределах 150 мм. Если их сложить в пол, то объем грузового отсека увеличится с 780 л до 1940 л. Кстати, в семиместном варианте два полноценных кресла третьего ряда легко демонтируются, освобождая дополнительное пространство в 78 л.

По этим параметрам «француз» лидирует в классе: размер багажника KIA Sorento варьируется от 660 до 1732 л, Renault Koleos — от 538 до 1690 л, Hyundai Santa Fe — от 585 до 1680 л, Mitsubishi Outlander — от 591 до 1754 л, Nissan X-Trail — от 497 до 1585 л. Так что действительно, 5008-й — чемпион!

Силовая линейка новой модели на российском рынке включает в себя два агрегата: 1,6-литровый бензиновый мотор и 2-литровый турбодизель — оба мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии доступен только шестиступенчатый «автомат» Aisin последнего поколения. Тот факт, что кроссовер предлагается исключительно в переднеприводном исполнении, опять же свидетельствует о стремлении производителя к экономии. В то же время в арсенале новой модели имеется полная обойма современных ассистентов активной безопасности.

Мы протестировали бензиновую версию Peugeot 5008, которая скорее всего будет пользоваться наибольшим спросом на российском рынке. По динамике «француза» сложно назвать «овощем», за активную манеру езды агитируют достаточно острый руль и жестковатая подвеска, которая склонна, впрочем, транслировать в салон даже мелкую дорожную рябь.

На хорошем асфальте кроссовер демонстрирует комфортную плавность хода, но на ямках и кочках вся деликатность испаряется, хотя в общем и целом это не так критично. Главное, что собранная подвеска понравится водителю с драйверскими наклонностями.

В спортивном режиме Peugeot 5008 готов поспорить в разгоне со светофора даже с нетерпеливыми таксистами. «Автомат» своевременно отщелкивает передачи, а ручной режим позволяет раскручивать мотор на высоких оборотах.

Съезжая с асфальта, не стоит всерьез рассчитывать на систему интеллектуального привода Advanced Grip Control с пятью режимами движения — в том числе по снегу, грязи и песку. На мокрой грунтовке большой разницы в настройках, честно говоря, не ощущаещь. А вот ассистент движения на спуске Hill Assist Descent Control действительно поможет, если приспичит съехать с крутой горки.

Справедливости ради стоит отметить, что преимуществ у новой модели немало — это и эффектная внешность, и оригинальный дизайн интерьера, и огромный багажник, и комфортное управление. При этом во всем чуствуется неподдельный национальный характер: сочетание изысканности и тотальной экономии. Одним словом, Peugeot 5008 — это настоящая французская песня, или, точнее, французский шансон для продвинутой остепенившейся молодежи. Кроссовер неплох в качестве семейного авто, однако за него придется переплатить, потому что на фоне конкурентов цены у модели не самые низкие.

В автосалоны кроссовер поступит с 12 февраля в трех комплектациях — Active, Allure и GT Line. Цена машины с бензиновым мотором варьируется в диапазоне от 1 899 000 до 2 178 000 рублей. С дизельным — от 2 029 000 до 2 309 000 «деревянных». При этом ценник, скажем, на Nissan X-Trail стартует от 1 424 000 рублей, а на Mitsubishi Outlander — от 1 659 990 «деревянных».

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2 февраля 2018
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