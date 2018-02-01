Тест-драйв Peugeot 5008: настоящий французский шансон

Когда-то давно французские машины действительно смотрелись настоящей экзотикой. Но в нынешнюю эпоху тотальной глобализации автопром, благодаря унифицированному производству, стал далеко не самой благоприятной средой для проявления индивидуальности и самобытности. В этом смысле нелегко приходится дизайнерам, которые пытаются рисовать шедевры в предельно тесных технологических рамках.

Главному художнику Группы PSA Жилю Ведалю тяжело вдвойне, поскольку французский производитель делает ставку именно на яркий и самобытный стиль. И вот беда — экстерьер новой модели фактически на пятьдесят процентов не оригинален, потому что ровно до середины кузова он копирует младшего брата. С «лица» Peugeot 5008 невозможно отличить от компактного 3008: у него те же фары, бампер, решетка радиатора. Как видно, провозглашенный французами протест против унификации совсем не актуален внутри их собственного модельного ряда. Бесспорно, экономия тут налицо, хотя дизайн автомобилей Peugeot ярок, свеж, гармоничен и в хорошем смысле провокационен.

Интерьер нового кроссовера также в точности повторяет салон модели 3008. Справедливости ради стоит заметить, что на качестве сборки и материалов французы совсем не экономили. Уже хорошо узнаваемая концепция Peugeot i-Cocpit исполнена в жестком футуристическом стиле.