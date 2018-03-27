Объявлена дата премьеры нового кроссовера Skoda

Представители компании неоднократно говорили о том, что Vision X получит серийную версию и станет полноценным членом семейства Skoda. На днях они в очередной раз объявили об этом, назвав даже точную дату премьеры автомобиля — 7 марта 2019 года. Как и концепт, товарный образец покажут на моторшоу в Женеве.

По данным Motor1, в основу серийного Vision X, который, вероятно, все же сменит название, ляжет модульная платформа MQB. Информации о двигателях пока никакой нет, но предполагается, что в моторную гамму войдет, помимо прочего, гибридная силовая установка, позаимствованная у концепткара.

Говорить о сроках появления кроссовера в продаже слишком рано, как и о перспективах выхода модели на российский рынок. Но даже если Vision X и суждено добраться до нашей страны, то произойдет это не раньше, чем во второй половине следующего года.