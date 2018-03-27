Объявлена дата премьеры нового кроссовера Skoda

Фото: www.netcarshow.com
Предсерийную версию кроссовера Skoda Vision X покажут на Женевском моторшоу в марте следующего года. Об этом заявил глава отдела продаж и маркетинга чешской компании Алан Фэйви.
Виктория Базылева

На Женевском автосалоне-2018 Skoda презентовала публике концептуальный Vision X. Шоу-кар укомплектовали гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового 130-сильного турбомотора и двух электродвигателей — по одному на каждой оси. Дополнительно кроссовер оснастили несколькими резервуарами для газа — при необходимости автомобиль может «питаться» и этим топливом.

Представители компании неоднократно говорили о том, что Vision X получит серийную версию и станет полноценным членом семейства Skoda. На днях они в очередной раз объявили об этом, назвав даже точную дату премьеры автомобиля — 7 марта 2019 года. Как и концепт, товарный образец покажут на моторшоу в Женеве.

По данным Motor1, в основу серийного Vision X, который, вероятно, все же сменит название, ляжет модульная платформа MQB. Информации о двигателях пока никакой нет, но предполагается, что в моторную гамму войдет, помимо прочего, гибридная силовая установка, позаимствованная у концепткара.

Говорить о сроках появления кроссовера в продаже слишком рано, как и о перспективах выхода модели на российский рынок. Но даже если Vision X и суждено добраться до нашей страны, то произойдет это не раньше, чем во второй половине следующего года.

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27 марта 2018
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