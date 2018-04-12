Кроссоверы, которые обязаны вернуться в Россию

С каждым новым кризисом мы прощаемся с очередной порцией машин. Хотя с последним пикированием рубля по отношению к зарубежной валюте российский рынок ничего шибко примечательного из продукции автопрома не лишился. Впрочем, все лучшее мы потеряли гораздо раньше.
По некоторым тачкам, ушедшим из России, автофанаты скорбят до сих пор. Например, по Mitsubishi Lander Evolution или Ford Ranger. Конечно, это автомобили не из серии mass product, и спрос на них был достаточно ограниченным, но ведь сегодня у нас продаются и куда менее интересные машины. Правда, продаваться-то они продаются, но совсем не покупаются.
О том, какие модели россияне разлюбили в 2018 году, можно прочитать здесь. Ну а о тех авто, которым все же не мешало бы вернуться в нашу страну, поговорим ниже.
OPEL MOKKA
За три с лишним года прославленный Клаудией Шиффер «немец» приворожил около 45 000 россиян и россиянок, заткнув за пояс японские Mitsubishi ASX и Nissan Juke. А все потому, что «Мокка» обладала едва ли не лучшими показателями по комфорту, эргономике и оснащению в классе. Да и рулился немецкий кроссовер гораздо веселее конкурентов.
Если в PSA захотят вернуть бренд Opel на российский рынок, этой модели, пережившей рестайлинг в 2016 году, светит неплохое будущее. Конечно, вряд ли она перещеголяет корейский Hyundai Creta по продажам, но часть покупателей у тех же «японцев» точно отберет. Вот только не факт, что с введением очередных санкций США против России французы смогут в обозримом будущем повторить экспансию, в свое время проведенную GM, которому тогда принадлежал бренд.
Обращаемся к ниссановцам: ребята, зачем вы убрали Pathfinder из продуктовой линейки? Ну и что, что за девять месяцев прошлого года он нашел всего 338 новых хозяев — вашему «люксовому» бренду Infiniti со штучными тиражами ничто не мешает держаться в России на плаву! Тем более, что те, у кого нет денег на дорогущий Infiniti QX60, могли бы присмотреться к более дешевому двоюродному брату с шильдиком Nissan.
Конечно, 75-процентное падение продаж этого авто по отношению к 2016 году вряд ли заставит японцев пересмотреть свои планы по возвращению модели на рынок, но кризис ведь уже закончился, а новый еще только начинается. Чем черт не шутит? «Джука» же, да к тому же отнюдь не локальной сборки, привезти не испугались. Или мы его тоже скоро потеряем вновь?
HUMMER H2
Пусть этот аппарат и не кроссовер вовсе, но по нему взгрустнулось даже тем, у кого никогда в жизни не было автомобиля. Еще бы, ведь «Хаммер» — чисто имиджевая тачка с военным прошлым и завидным внедорожным потенциалом. Погубили «верзилу» не очень-то умелые маркетологи General Motors, которые после острого кризиса 2008 года попросту решили не заморачиваться спасением утопающего. Как следствие: брутальный «бездорожник» отправился на свалку истории в 2010 году.
Без обсуждения, «второй» Hummer был самым крутым, ибо первый все-таки являлся чересчур утилитарным, а третий — уж слишком метросексуальным. В общем, вряд ли когда-нибудь мы увидим воскрешенный из мертвых американский броневик, поэтому фанатам остается лишь ковырять предложения на вторичном рынке.