Кроссоверы, которые обязаны вернуться в Россию

По некоторым тачкам, ушедшим из России, автофанаты скорбят до сих пор. Например, по Mitsubishi Lander Evolution или Ford Ranger. Конечно, это автомобили не из серии mass product, и спрос на них был достаточно ограниченным, но ведь сегодня у нас продаются и куда менее интересные машины. Правда, продаваться-то они продаются, но совсем не покупаются.

О том, какие модели россияне разлюбили в 2018 году, можно прочитать здесь. Ну а о тех авто, которым все же не мешало бы вернуться в нашу страну, поговорим ниже.