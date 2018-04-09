Чем новые санкции США обернутся для автовладельцев России

Беспокойство на всевозможных мировых рынках по поводу новых санкций со стороны США против российских предприятий, богатеев и высших чиновников вылилось в падения на российских биржах и неизбежно отразится на отечественном авторынке, который только только собрался «встать с колен».
Евгений Банько

«Дело Скрипаля», сообщения о химатаках в Сирии, введение минфином США новых санкций против российских олигархов, чиновников и предприятий — все это не прошло мимо международных финансистов и, как это обычно бывает, для начала обрушило курс российского рубля. Судя по сообщениям с бирж, евро подскочил до почти 74 рублей (на 3,5%), а доллар — до 60 рублей (на 3%). На первый взгляд, рядового автолюбителя эти биржевые коллизии и курс доллара касаются не сильно. Однако это далеко не так. На самом деле, очень скоро мы все прочувствуем «санкционные последствия» на собственных шкурах. Для начала вспомним о рынке новых автомобилей.

Любые иномарки в России — что импортируемые, что собираемые на территории нашей страны — продаются тут за рубли, но отчитываются российские представительства марок перед своими зарубежными хозяевами исключительно в подорожавших евро и долларах. То есть чтобы показывать хорошую прибыль в отчетах, им придется вновь повысить цены на свои авто — теперь из-за санкций США и подскочившего курса доллара.

Напомним, что за первый квартал 2018 года авторынок России показал рост аж на 21,7%. В связи с чем российское бюро Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рискнуло предположить, что отечественный авторынок к концу года вырастет на 10% по отношению к году 2017-му и достигнет уровня 1,75 млн. авто.

Прогноз интересный, но в свете надвигающегося подорожания из-за санкций он начинает выглядеть достаточно утопично, поскольку подорожание новых машин на 3—3,5% наверняка вызовет заметный отток покупателей. У роста курса доллара и евро к рублю есть еще один аспект. Крупнейшие отечественные топливные компании-монополисты уже предпочитают продавать бензин не на российском рынке, а за рубежом. Поскольку из-за разницы цен на моторное топливо сейчас от реализации каждой тонный бензина «за бугром» можно выручить на 5000 рублей больше.

В связи с этим на российском оптовом рынке бензина и дизтоплива уже замечен дефицит и резкий рост цен. Поскольку из-за санкций США евро еще подорожал к рублю, эта разница между российскими и европейскими оптовыми ценами на топливо уже увеличилась. И разрыв продолжит увеличиваться, если минфин США продолжит наращивать экономическое давление на нашу страну.

А это — более чем вероятный сценарий, поскольку теперь у всех на слуху непонятно кем организованная химатака Сирии. Следовательно, санкции будут крепчать, а машины и бензин — дорожать.

бензин, цены на топливо, дизельное топливо
9 апреля 2018
4432
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы