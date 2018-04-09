Чем новые санкции США обернутся для автовладельцев России

«Дело Скрипаля», сообщения о химатаках в Сирии, введение минфином США новых санкций против российских олигархов, чиновников и предприятий — все это не прошло мимо международных финансистов и, как это обычно бывает, для начала обрушило курс российского рубля. Судя по сообщениям с бирж, евро подскочил до почти 74 рублей (на 3,5%), а доллар — до 60 рублей (на 3%). На первый взгляд, рядового автолюбителя эти биржевые коллизии и курс доллара касаются не сильно. Однако это далеко не так. На самом деле, очень скоро мы все прочувствуем «санкционные последствия» на собственных шкурах. Для начала вспомним о рынке новых автомобилей.

Любые иномарки в России — что импортируемые, что собираемые на территории нашей страны — продаются тут за рубли, но отчитываются российские представительства марок перед своими зарубежными хозяевами исключительно в подорожавших евро и долларах. То есть чтобы показывать хорошую прибыль в отчетах, им придется вновь повысить цены на свои авто — теперь из-за санкций США и подскочившего курса доллара.

Напомним, что за первый квартал 2018 года авторынок России показал рост аж на 21,7%. В связи с чем российское бюро Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рискнуло предположить, что отечественный авторынок к концу года вырастет на 10% по отношению к году 2017-му и достигнет уровня 1,75 млн. авто.