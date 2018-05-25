Европейскую версию Citroёn C5 Aircross представили официально

Внешне Citroёn C5 Aircross, ориентированный на Европу, ничем не отличается от машины для Поднебесной. Не скажешь того же об интерьере — салон французы переработали. «Европейца» оснастили трехспицевым рулевым колесом и тремя раздельными креслами второго ряда, заменившими диван со спинками.

Citroёn C5 Aircross построен на модульной платформе EMP2, уже знакомой нам по некоторым кроссоверам родственного бренда Peugeot — речь идет о моделях 3008 и 5008. В длину автомобиль растянулся на 4500 мм, то есть он чуть больше, чем 3008, но компактнее, нежели 5008. Заявленный дорожный просвет — 230 мм.