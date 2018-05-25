Европейскую версию Citroёn C5 Aircross представили официально

В Китае новый Citroёn C5 Aircross продается еще с осени прошлого года. Наконец, французы презентовали и европейскую версию кроссовера, которая поступит на российский авторынок в первой половине следующего года.
Внешне Citroёn C5 Aircross, ориентированный на Европу, ничем не отличается от машины для Поднебесной. Не скажешь того же об интерьере — салон французы переработали. «Европейца» оснастили трехспицевым рулевым колесом и тремя раздельными креслами второго ряда, заменившими диван со спинками.
Citroёn C5 Aircross построен на модульной платформе EMP2, уже знакомой нам по некоторым кроссоверам родственного бренда Peugeot — речь идет о моделях 3008 и 5008. В длину автомобиль растянулся на 4500 мм, то есть он чуть больше, чем 3008, но компактнее, нежели 5008. Заявленный дорожный просвет — 230 мм.
Китайский C5 Aircross отличается от своего европейского брата-близнеца и моторной гаммой. Если в КНР кроссовер продается с бензиновыми турбодвигателями мощностью 167 и 204 л. с., то машине для Европы положены два бензиновых 130- и 180-сильных агрегата и два «дизеля», развивающих 130 и 177 сил. Коробки передач — шестискоростная «механика» и восьмидиапазонный «автомат».
Производство Citroёn C5 Aircross наладят на заводе во французском городе Ренн — там же, где собирается Peugeot 5008. В Европе продажи новинки стартуют осенью нынешнего года. До нашей же страны, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, кроссовер доберется лишь в первой половине года следующего. Подробную информацию о модификациях, комплектациях и ценах автомобиля, ориентированного на отечественный рынок, автостроитель опубликует позже.