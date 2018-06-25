Skoda выпустит «убийцу» Hyundai Creta и Renault Duster

Компания Skoda трудится на новым компактным кроссовером для развивающихся рынков. По данным портала Car Toq, в его основу ляжет фольксвагеновская модульная платформа MQB A0, уже известная нам по ряду автомобилей концерна. Кстати сказать, на этой же базе чехи построят лифтбэк Rapid следующего поколения.

Информации о силовых агрегатах на сегодняшний день нет. Но по предварительным данным, в моторную гамму бюджетного кроссовера Skoda войдут как бензиновые, так и дизельные двигатели. Скорее всего, появятся модификации с экологически чистыми установками — гибридными или полностью электрическими.

Ожидается, что продажи новинки в Индии стартуют в 2020 году. Доберется ли автомобиль когда-нибудь до нас, сказать пока сложно. Однако учитывая тот факт, что компактные кроссоверы с привлекательными ценниками пользуются в России огромным спросом, можно с уверенностью предположить: своего покупателя новый SUV, безусловно, нашел бы и в нашей стране.

Добавим, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Hyundai Creta и Renault Duster являются самыми популярными кроссоверами в России. За первые пять месяцев нынешнего года они разлетелись тиражами в 27 456 и 17 294 единицы соответственно.