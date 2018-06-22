Тест-драйв дешевого хетчбэка Ravon R2: сердитая забава

Как бы не хотелось лезть в дебри, но напомнить о том, откуда взялась автомобильная марка Ravon, полагаю, стоит. «Равон» является преемницей компании UzDaewooAuto и вместе с тем партнером GM Uzbekistan. Да, это узбекский бренд — вовсе не китайский, как многие почему-то думают.

Самая дешевая модель Ravon из тех, что представлены в России — R2. Вам кажется, что этот крошечный хетчбэк смахивает на Chevrolet Spark третьей генерации? Так вот: вам не кажется. По сути, это он и есть, только слегка перекроенный. Дизайнеры освежили передний бампер, радиаторную решетку, фонари и прилепили новые шильдики.

Как по мне, так внешне R2 милый, где-то стильный и даже веселый, чего не скажешь о его спартанском интерьере. Каменный пластик, нелепые вставки под карбон. Да и в целом как-то все слишком консервативно, тоскливо и пресно. И ладно бы салон не отвечал лишь эстетическим требованиям — для бюджетной машины сойдет. Так ведь и к эргономике возникают вопросы.