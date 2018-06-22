Тест-драйв дешевого хетчбэка Ravon R2: сердитая забава

Фото: АвтоВзгляд
У вас есть 500 000 рублей и острая необходимость в обновлении подуставшего авто. Но «донашивать» машину за кем-то вы не желаете, китайскому автопрому не доверяете, а отечественные модели не рассматриваете в принципе. А как насчет Ravon R2 — юркого хетчбэка на «автомате»?
Виктория Базылева

Как бы не хотелось лезть в дебри, но напомнить о том, откуда взялась автомобильная марка Ravon, полагаю, стоит. «Равон» является преемницей компании UzDaewooAuto и вместе с тем партнером GM Uzbekistan. Да, это узбекский бренд — вовсе не китайский, как многие почему-то думают.

Самая дешевая модель Ravon из тех, что представлены в России — R2. Вам кажется, что этот крошечный хетчбэк смахивает на Chevrolet Spark третьей генерации? Так вот: вам не кажется. По сути, это он и есть, только слегка перекроенный. Дизайнеры освежили передний бампер, радиаторную решетку, фонари и прилепили новые шильдики.

Как по мне, так внешне R2 милый, где-то стильный и даже веселый, чего не скажешь о его спартанском интерьере. Каменный пластик, нелепые вставки под карбон. Да и в целом как-то все слишком консервативно, тоскливо и пресно. И ладно бы салон не отвечал лишь эстетическим требованиям — для бюджетной машины сойдет. Так ведь и к эргономике возникают вопросы.

К примеру, регулировка кресел. При первой встрече мне показалось, что «лифт» отсутствует вообще. Но прощупав руками конструкцию сиденья и облазив все возможные щели, я таки обнаружила нужный рычажок. «Кушетку» можно поднять только при открытой двери с улицы. Ребят, вы серьезно? Ладно, допустим.

Придется привыкать и к капризной климатической установке. Вот честно, весной проще открыть окно, чем выставить нужную температуру. То недостаточно прохладно, то чересчур. Задувает в лицо — закрываешь дефлектор. А неугомонный кондиционер все равно продолжает шпарить, что есть мочи.

«Какая няшненькая штучка» — воскликнули мои подружки, приметив на рулевой колонке «игрушечную» приборную панель. Она и впрямь заслуживает отдельного внимания. Впрочем, на «Спарке» — прародителе нашего R2 — была почти такая же. Веселенькая, мотоциклетная. Двигаешь вверх-вниз «баранку», щиток ездит вместе с ней. Забавно.

Но практична ли панель приборов этого «Равона»? Обод руля немного перекрывает спидометр, и с этим ничего не поделаешь. Не критично, цифры все же просматриваются. Индикаторы сидят друг на друге, смазывая картинку в единое сине-желто-красное пятно. А качество изображения дисплея справа хуже, чем у допотопной «Нокии».

Что меня порадовало, так это огромное количество ниш, «разбросанных» по всему салону. Можно обложиться монетками, конфетками, зажигалками, смартфонами, мусором — да чем угодно! Главное не забыть, в какой кармашек что легло. Наверное, таким образом узбеки решили компенсировать махонький багажник, который вмещает две с половиной «ашановские» сумки и не грамма больше.

В самом деле, паспортный объем грузового отсека R2 равен 170 литрам. Но сетовать на это глупо: тесный багажник — особенность класса. Не удалось впихнуть поклажу? Попробуйте отстегнуть подголовники задних сидений и сложить спинки. А если тугие фиксаторы не дают этого сделать — не мучайтесь, разложите сумки в салоне. Там им точно места хватит.

Казалось бы, маленькая машинка, а такая просторная кабина. В R2 хорошо сидится не только водителю и переднему пассажиру. Задним — тоже необязательно скручиваться в узел. Если, конечно, их не больше двух, и они поменьше Александра Овечкина. Человек средней комплекции не будет набивать себе шишки о потолок или стирать в кровь колени о кресла первого ряда.

Может, она еще и не едет? О, отнюдь. Рядная 85-сильная «четверка» объемом 1,25 литра справляется со своими обязанностями превосходно от слова «очень». Компанию мотору составляет проверенный временем четырехдиапазонный японский «автомат» Aisin. И действует эта парочка, надо сказать, так же слаженно, как сборная Испании по футболу.

Разумеется, четырех ступеней по нынешним меркам маловато. Было бы здорово иметь в распоряжении хотя бы шесть. Но, как говорится, чем богаты, тем рады. И хотя эта трансмиссия устарела, она все же, по моему мнению, лучше «роботов» и вариаторов. Не пинается, не упрямится, в кошелек не лезет.

Кто-то скажет, что R2 — городская улитка, напрочь лишенная каких-либо амбиций. Не соглашусь. Машина дерзкая, бойкая, легкая и резвая. И не обязательно «топить» как в последний раз, чтобы сорвать куш в виде пачки штрафов с камер фотофиксации. Прижмите нежно педаль газа — она поедет. И на старте со светофора краснеть не заставит, и при обгоне на трассе не подведет.

Находясь за рулем R2, что важно, чувствуешь себя уверенно. Нет ощущения, будто сидишь в душной картонной коробке, на которую вот-вот уронят телевизор. Компактные размеры, напротив, дают свободу. Маневрируй на зависть владельцам здоровенных внедорожников как хочешь: вписывайся в полупарковочные места, разворачивайся в очень узком пространстве, с легкостью разъезжайся с мусоровозом во дворе.

Подвеска годится. «Лежачие полицейские» и все, что менее осязаемо, пятидверка «пролетает», не оглядываясь. Впереди препятствие покрупнее? Берегите пятую точку и усмирите «лошадок». Шумоизоляция тоже терпима. До мертвецкой тишины «Роллс-Ройса», конечно, дальше, чем до луны, но у многих «азиатов» дела обстоят и того хуже. Зато обзорность что надо. Никаких претензий к ней нет вообще.

Ну и что, что руль пустой? Да даже с недетским аппетитом этой крохи смириться можно. Кстати сказать, у меня расход горючего не опускался ниже 8,5 литров на 100 километров в самом что ни на есть смешанном цикле. Благо, что питается R2 бензином АИ-92. Но все это пустяки. Вернемся в самое начало — туда, где велись разговоры о цене. Всего 489 000 рублей за машину в базовом исполнении! За новую, из салона.

Комплектаций всего три — Comfort, Optimum и Elegant. Авто в версии «Оптимум» выудит из кошелька 529 000 целковых, а «Элегант» — 559 000. Пол миллиона за хетчбэк с автоматической коробкой передач — других трансмиссий в ассортименте нет. Ну, разве не мечта человека, грезящего о свежей машине и семейном отпуске на море?

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22 июня 2018
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