Кроссовер Mercedes-Benz GLC резко подскочил в цене

Mercedes-Benz GLC в исполнении 250 4Мatic, вооруженный бензиновым четырехцилиндровым мотором мощностью 211 «лошадей», подорожал аж на 70 000 рублей. В то же время самый «заряженный» кроссовер из тех, над которыми трудились специалисты подразделения AMG, подскочил в цене всего лишь на 30 000 «деревянных» — новый прайс на GLC 63 S 4MATIC+ старует с отметки в 7 680 000 рублей.

Корректировка ценников коснулась и купеобразной модификации GLC. Теперь автомобиль с нисходящей крышей облегчит карман покупателя как минимум на дополнительные 120 000 рублей — цены начинаются от 3 910 000 целковых. За «горячие» AMG-версии дилеры попросят на 30 000 больше — не менее 5 130 000 рублей. Самый же мощный вариант обойдется в 7 830 000.

Напомним, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» писал, что и другие автостроители переписали цены на свои автомобили. К примеру, кроссовер Lexus NX подрожал на 51 000 — 74 000 рублей в зависимости от комплектации, а некоторые модели Ford на 10 000 — 20 000. Эта тенденция, видимо, стала результатом оживления российского рынка и увеличением продаж.

Кстати сказать, тот же Mercedes-Benz, согласно данным Ассоциации европейсого бизнеса (AEB), реализовал в нашей стране в январе-июне 18 504 автомобиля, что на 4% больше, нежели за аналогичный период минувшего года.