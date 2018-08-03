Представлен китайский двойник BMW X4

Этот элемент, принимая Х-образное очертание, визуально объединяется с передними фарами и противотуманками. Корма хотя и наводит на мысль о «немце», тоже выполнена своеобразно. Габаритные размеры Changan CS85‍, построенного на базе кроссовера CS75, такие: длина 4720 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1665 мм.

Официально представляя новинку, ее салон производитель так и не продемонстрировал публике, как и не раскрыл никаких технических характеристик. Правда, китайские автоэксперты предположили, что под капотом машины поселятся на выбор один из двух моторов: или 1,5-литровый двигатель мощностью 178 л. с. с максимальным крутящим моментом 265 Нм, или агрегат объемом 2 л с максимальной отдачей 233 «лошади» и крутящим моментом 360 Нм. Оба будут сочетаться с шестидиапазонным «автоматом».