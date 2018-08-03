Представлен китайский двойник BMW X4

Фото: Changan
В Китае прошла презентация первого кросс-купе CS85‍ марки Changan. Экстерьер автомобиля не оставляет сомнений — художники из Поднебесной, создавая кроссовер, вдохновлялись дизайном премиального BMW X4. Конечно, оформление кузова приобрело много самобытных деталей. К примеру, передняя часть получила оригинальную фальшрадиаторную решетку.
Светлана Ермолаева

Этот элемент, принимая Х-образное очертание, визуально объединяется с передними фарами и противотуманками. Корма хотя и наводит на мысль о «немце», тоже выполнена своеобразно. Габаритные размеры Changan CS85‍, построенного на базе кроссовера CS75, такие: длина 4720 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1665 мм.

Официально представляя новинку, ее салон производитель так и не продемонстрировал публике, как и не раскрыл никаких технических характеристик. Правда, китайские автоэксперты предположили, что под капотом машины поселятся на выбор один из двух моторов: или 1,5-литровый двигатель мощностью 178 л. с. с максимальным крутящим моментом 265 Нм, или агрегат объемом 2 л с максимальной отдачей 233 «лошади» и крутящим моментом 360 Нм. Оба будут сочетаться с шестидиапазонным «автоматом».

На внутреннем рынке автомобиль стоит ожидать уже в этом году. О точной стоимости Changan CS85‍ пока тоже нет информации. Вероятно, автомобиль будет оценен приблизительно в 150 000 китайских юаней, в рублях это 1 388 000 по актуальному курсу.

Надо сказать, на российском рынке Changan представлен двумя не очень популярными у нас моделями: кроссоверами CS35 и CS75.

производители, кроссоверы, китайские авто
3 августа 2018
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