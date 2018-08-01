Отдай миллион: самые крутые ГАЗ-69 на вторичном рынке

Автопром из Страны советов в почете не только у коллекционеров, но и у современных автолюбителей. Легендарный ГАЗ-69 — не исключение. Советский вездеход стал предметом гордости, в ряде случаев не уступающий даже современным заморским внедорожникам.
Знаменитый «проходимец» выпускался с 1953-го по 1972 год. В моторном отсеке «Газика» нашел свое место 2,1-литровый двигатель о четырех цилиндрах, позволяющий автомобилю достигать пиковых 90 км/ч и на одном топливном баке проезжать до 1000 километров.
А что, если вдохнуть самому отчаянному «бездорожнику» эпохи СССР новую жизнь? Похоже, владельцам всяких там «забугорных» машин придется нервно курить в сторонке. Впрочем, судите сами.
ГИБРИДНЫЙ ОХОТНИК
Воронежский умелец модернизировал ГАЗ-69, превратив его в самый настоящий вездеход. Автомобиль, выпущенный в 1960 году, получил гибридный двигатель ЗМЗ-402 с парой вентиляторов, интерьер от Mercedes-Benz c двумя люками и парой раздельных отопителей салона.
Оптика обзавелась ксеноном, а также дополнительными прожекторами. Кузову достался защитный «кенгурин», а выхлопная труба из нержавейки поселилась на крыше. Не обошлось и без лебедки. Финальным аккордом стали особые «катки», обернутые в 35-дюймовые покрышки от Nokian.
«Даже деревья не будут ему преградой», — пишет в своем объявлении на Avito.ru продавец. Хотите поспорить — готовьте 1 100 000 рублей.
А как вам понравится внедорожник на базе ГАЗ-69 с открытым верхом? Отреставрированный и доработанный командирский «Газик» 1958 года выпуска стал своего рода ответом заокеанскому Jeep Wrangler.
Из новых примочек нельзя не отметить дополнительную световую люстру, решетку радиатора с грозной трубчатой рамой, эффектные рифленные подножки и закатанный в экокожу салон. Кабриолет, выкрашенный в гламурный золотой цвет, «посажен» на модные колесные диски, обутые в экстремальную резину Yokohama.
Все это богатство оценивается в 500 000 рублей. Впрочем, хозяин авто готов поменять его на участок с небольшим садовым домиком в Сочи.
ДВЕ ДВЕРИ НА ВОСЬМЕРЫХ
Не менее уникальным предложением стал двухдверный ГАЗ-69 с открытым бортом, готовым вместить до шести пассажиров. Помимо двух передних кресел в авто установлены лавки, размещенные в кузове друг напротив друга.
Помимо прочего, владелец из Екатеринбурга выкрасил машину в эффектный бордовый цвет, установил под капот бензиновый двигатель от «Волги», а также сертифицированное газобалонное оборудование. Салон отделан высококачественной кожей, инсталлирована мощная аудиосистема с пятью динамиками.
А вот трансмиссия, включая раздатку, остались оригинальными. Ценник на эксклюзивный внедорожник 1960 года выпуска весьма бюджетный — 290 000 рублей.