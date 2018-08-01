Отдай миллион: самые крутые ГАЗ-69 на вторичном рынке

Знаменитый «проходимец» выпускался с 1953-го по 1972 год. В моторном отсеке «Газика» нашел свое место 2,1-литровый двигатель о четырех цилиндрах, позволяющий автомобилю достигать пиковых 90 км/ч и на одном топливном баке проезжать до 1000 километров.

А что, если вдохнуть самому отчаянному «бездорожнику» эпохи СССР новую жизнь? Похоже, владельцам всяких там «забугорных» машин придется нервно курить в сторонке. Впрочем, судите сами.