FIAT 500X обновился и получил новые турбодвигатели

В стандартной комплектации покупателя порадует полностью светодиодная мощная оптика, а также пара новых электронных помощников: система распознавания дорожных знаков и ассистент, предупреждающий о выезде из полосы движения, который включается водителем и работает на скорости от 60 до 180 км/ч. За дополнительные деньги список можно дополнить датчиками движения в слепой зоне и адаптивным круиз-контролем.

Обновленный SUV представлен в трех модификациях: Urban с оригинальным дизайном бамперов, больше подходящим для движения по городским улицам; Cross и City Cross, ориентированным на загородные вояжи. При этом притязательный покупатель может выбирать из семи разных вариантов отделки интерьера. Один из них порадует цифровой приборной панелью, новым рулевым колесом и кожаной обивкой салона.

Моторная линейка FIAT 500X обогатилась двумя турбированными бензиновыми двигателями: литровой «трешкой» мощностью 120 л. с. (190 Нм крутящего момента), агрегатированной с шестиступенчатой механической коробкой передач, и 150-сильной «четверкой» (максимальный крутящий момент — 270 Нм), работающей вместе с шестидиапазонным «автоматом» с двойным сцеплением. Кроме них будет доступен 1,6-литровый «атмосферник» с отдачей 110 «лошадей».

Напомним, что в России 500X не представлен. Итальянцы предлагают у нас всего лишь одну модель — 500. Ее ценник стартует от 990 000 рубле