Первый тест-драйв нового Infiniti QX50: бойтесь, немцы

Кроссовер Infiniti QX50 построен на совершенно новой платформе FF, которая в будущем станет основой для новых переднеприводных и полноприводных моделей премиальной японской марки. Уникальность «тележки» в том, что при её изготовлении впервые в мире была использована сталь с пределом прочности 980 МПа, что позволило сильно повысить жёсткость кузова на кручении. И это, кстати, не единственное революционное решение японцев в мировой автопромышленности. Впрочем, обо всем по порядку.

Из несуразного стоптанного женского башмачка QX50 преобразился в мощный, большой, внушающий уважение кроссовер. Стремительные линии кузова, замысловатый волнообразный капот, который накрывает собой не только подкапотное пространство, но и часть крыльев, плавно перетекая в острую грань на дверях. Подтянутый «животик» — дорожный просвет отныне 220 мм, что на 55 мм выше, чем у предшественника.

Полностью светодиодный свет, который в топовой комплектации наделён способностью автономного управления. И датчики с камерами по кругу. Браво! Наслаждаться в новом QX50 полётом инженерной и дизайнерской мысли можно бесконечно.

Вот и я делаю уже третий круг, и каждый раз, нахожу что-то новое — ручки дверей, эргономика органов управления, материалы отделки — великолепно все. А вот и заднее боковое стекло с узнаваемым хромированным молдингом в виде молнии.