Первый тест-драйв нового Infiniti QX50: бойтесь, немцы

Старый Infiniti QX50 трудно было назвать конкурентом Audi Q5 или BMW X3. Внешность хетчбэка, отсталость технологий, архаичный дизайн интерьера и скромные габариты — все это было актуально году в 2008-ом, когда кроссовер впервые показался на свет. Новый же QX50 — Че Гевара в мире автомобилей. И вот почему.
Денис Филатов

Кроссовер Infiniti QX50 построен на совершенно новой платформе FF, которая в будущем станет основой для новых переднеприводных и полноприводных моделей премиальной японской марки. Уникальность «тележки» в том, что при её изготовлении впервые в мире была использована сталь с пределом прочности 980 МПа, что позволило сильно повысить жёсткость кузова на кручении. И это, кстати, не единственное революционное решение японцев в мировой автопромышленности. Впрочем, обо всем по порядку.

Из несуразного стоптанного женского башмачка QX50 преобразился в мощный, большой, внушающий уважение кроссовер. Стремительные линии кузова, замысловатый волнообразный капот, который накрывает собой не только подкапотное пространство, но и часть крыльев, плавно перетекая в острую грань на дверях. Подтянутый «животик» — дорожный просвет отныне 220 мм, что на 55 мм выше, чем у предшественника.

Полностью светодиодный свет, который в топовой комплектации наделён способностью автономного управления. И датчики с камерами по кругу. Браво! Наслаждаться в новом QX50 полётом инженерной и дизайнерской мысли можно бесконечно.

Вот и я делаю уже третий круг, и каждый раз, нахожу что-то новое — ручки дверей, эргономика органов управления, материалы отделки — великолепно все. А вот и заднее боковое стекло с узнаваемым хромированным молдингом в виде молнии.

А как же хороши 19-дюймовые колёсные диски, чей дизайн напоминает лопасти турбодвигателя самолёта. Кстати, они предлагаются в базовой комплектации, в то время как клиенты конкурирующих брендов вынуждены за них доплатить. У Infiniti же вы доплачиваете только за «двадцатые» колёса, либо получаете их в более дорогих комплектациях.

Кстати, благодаря столь роскошному дизайну, из дилерских центров вполне можно уволить часть продавцов, потому как QX50 прекрасно справится со своими продажами самостоятельно. Настолько он хорош собой. Не трудно представить, какой окажется реакция клиента, если он присядет в салон.

Совместные разработки Infiniti, NASA и Университета Кейо в области комфортабельного перемещения в пространстве «пятой точки» водителя — уже не новость ещё со времен седана Q50. Но ведь удобно, чёрт возьми. Садишься в кресло, а оно обнимает тебя, поддерживает боковыми подушками и нежно подпирает спину сзади.

Секрет разработки в том, что кресла задают телу форму, максимально приближенную к той, что оно самостоятельно принимает в условиях нулевой гравитации. Да что там говорить, эти кресла можно прописывать в качестве профилактики искривления позвоночника! Проехав в них свыше пятисот километров, я совершенно не устал.

К тому же сиденья оснащены отдельной системой климат-контроля, так что и зимой, и летом температуру их поверхности всегда можно подстроить. Да, регулировки кресел и руля, разумеется, электрические.

Типов отделки салона — четыре, включая эксклюзивную Island White Autograph, где вместо замши на панелях и потолке используется новейший материал Ultrasuede, превосходящий её по эксплуатационным качествам. Комбинаций цветов интерьера и вовсе семь. И вся эта смесь дорогого пластика, кожи и ценных пород дерева украшена двойной фактурной прострочкой — шовчик к шовчику.

Панель приборов не революционная, но выглядит и читается отменно. Хотя, конечно, можно было бы и здесь расстараться и установить модный нынче жидкокристаллический щиток. Вместо него — традиционные спидометр и тахометр, а между ними небольшой жк-дисплей с информацией бортового компьютера. Куда больше понравилось отображение параметров скорости, навигации и адаптивного круиз-контроля на стекле — пожалуй, это самое чёткое и резкое изображение из увиденных мной ранее у тех же немецких конкурентов.

А вот два дисплея на центральной панели управления — перебор со времен Q50. Оба дисплея сильно отличаются по качеству картинки — резкий, контрастный, практически Full HD нижний дискредитирует навигационный верхний. К тому же все их функции продублированы россыпью кнопок, часть из которых прописалась на руле. А ведь есть ещё и джойстик. В общем, без пол-литра быстро не разберёшься. Впрочем, есть и хорошая новость — количество дисплеев, возможно, сократят. Вопрос лишь когда.

Колесная база QX50 и его длина, в сравнении с предыдущим поколением, уменьшились на 80 мм и 52 мм соответственно. Но по остальным параметрам кроссовер существенно вырос. Это чувствуется, когда находишься в салоне — места вдоволь даже на заднем ряду, спинки которого, кстати, регулируются по углу наклона.

Это решение добавило и удобства галёрке, и литров багажнику — отныне объём грузового отсека составляет 565 литров вместо прежних 303 литров. Привод багажной двери электрический, а открывать и закрывать её можно взмахом ноги либо с кнопки.

Собственно, вот мы и добрались до самой главной детали QX50 — его сердца, наделавшего много шума еще до знакомства автомобиля с миром. Двухлитровый наддувный двигатель выдает комфортные по налогам 249 л. с., а в борьбе за эффективность и экономичность японцы одарили его технологией, к которой шли аж двадцать лет, попутно зарегистрировав свыше 300 патентов.

Двигатель может изменять степень сжатия от 8:1 до 14:1. Таким образом, инженеры Infiniti ударили по экономичным дизелям и мощным бензиновым моторам. Это стало возможным благодаря механизму, похожему на коромысло, которое приподнимает поршень в цилиндре, и он максимально сжимает смесь в камере сгорания, повышая эффективность. Или опускает его, увеличивая мощность. В общем, лучше один раз прочувствовать, чем сто раз прочитать. Жму на Start!

Работающий двигатель трудно услышать в салоне, а тем более почувствовать. Он оснащён системой активного гашения вибраций — одна из опор умеет замерять их, и посредством электромотора работает в противофазе. Продавливаю педаль газа — звук двигателя настроен и усилен, поэтому в салон попадают исключительно его лучшие нотки.

Татарстан, а в частности Казань с окрестностями — не лучшее место для проведения тест-драйва подобного автомобиля, ибо камер тут больше, чем можно было бы себе представить. Но даже в условиях тотальной слежки, и здесь можно найти заповедные места, куда Большой брат еще не добрался. На городских магистралях QX50 показал себя исключительно с лучшей стороны: за дорогу хватается бескомпромиссно, в повороты заходит грациозно и как по маслу.

Мягкой поступью «пятидесятый» переваливается через рельсы и колодезные люки, легко запрыгивает на высокие бордюры, благо дорожный просвет в 220 мм против 165 мм у предыдущей версии SUV. Не последнюю роль играет во всем этом безобразии в хорошем смысле слова играет система полного привода.

И, знаете что, я даже начинаю верить, что подвеску создавали с оглядкой на Audi Q5. Вот только под педалью газа — в отличие от «немца» — у «Финика» явно более солидный запас тяги. Еле держусь, чтобы не наступить ею в пол. Даже включил эко-режим работы двигателя и вариатора, в котором кроссовер становится приятно ленивым увальнем. На затяжные прямики и извилистые дорожки я выкатился с расходом 8,6 литров на сотню — совсем не плохо!

Свободная от средств фото- видеофиксации нарушений ПДД дорога стала командой к действию. К чёрту режим Eco — даёшь Sport, и газ в пол! Вариатор отменно работает, и умеет имитировать переключения передач — он не зависает на высоких оборотах, а стрелка тахометра игриво поплясывает, как на «автомате».

Практически бесшумный салон на городских скоростях наполнился смачным турборычанием. Оно не напрягает слух, а весьма кстати дополняет атмосферу в салоне авто, чья стрелка спидометра давно перевалила за сотню. Да, здесь есть мясо, есть соль, есть перчинка — мощные рывки после прохождения скоростных виражей, эффективное замедление при нажатии педали тормоза, ход которой при интенсивном педалировании становится короче, снимая излишнее усилие с ноги.

И да, здесь нет прямой связи руля с колёсами — усилием на руле, обратной связью и поворотом колёс управляют мощные высокоскоростные моторы второй версии системы цифрового рулевого управления DAS. Ни намёка на искусственность. Да и вариаций настроек, помимо автоматических — целая россыпь. К тому же с подобным рулевым управлением даже мало-мальских вибраций от шероховатостей дорожного полотна на руле нет в принципе.

Расход топлива, разумеется, подрос. Рваный режим езды, бесконечные ускорения и торможения. Кстати, на неровном загородном асфальте, подвеска стала чуть более тряской, но с энергоемкостью полный порядок. Нет, всё-таки не «немцы», на кого вроде бы ровняются в Infiniti. Те едут более плотно, породистее. А у QX50 на высоких скоростях появляется излишние вертикальные колебания. Впрочем, на спидометре уже за двести.

Еще одна фишка Infiniti QX50 — система активного шумоподавления. Два микрофона в салоне улавливают неприятные низкочастотные звуки типа гудения шин. А дверные динамики генерируют тот же звук, но в противофазе.

В итоге салон QX50 наполняется усиленным роскошным звуком двигателя, а на 130 км/ч к нему добавляется еле слышный шум ветра в зеркалах, которые, кстати, остались единственной деталью, которая перекочевала сюда с предыдущей модели. Но даже негромкая работа умной аудиосистемы Bose, адаптирующая звучание с ростом скорости и шумов в салоне, легко заглушает пение ветра.

В общем, добротный автомобиль создали японцы — у «немцев» есть повод не только понервничать, но и подумать об эволюции. А то ведь можно и клиентов лишиться. Правда, Infiniti QX50 задрал не только нос, но и ценник. А вот много ли желающих найдется отдать за амбициозный кроссовер 3—4 миллиона рублей — узнаем в конце года.

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28 августа 2018
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