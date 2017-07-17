Объявлены российские цены KIA Rio четвертого поколения

KIA Rio в версии Comfort может похвастать регулировкой руля по вылету, ключом с дистанционным управлением центрального замка и багажника, электростеклоподъемниками всех дверей (на водительской — автоматический), кожаной отделкой руля и рукоятки коробки передач. За «комфортный» седан дилеры попросят от 729 900 рублей в зависимости от выбранного мотора и типа КП.

Машину в комплектации Luxe приводит в движение безальтернативно 123-сильный MPI, а вот коробка передач — шестидиапазонная «механика» или «автомат». Здесь присутствуют, помимо прочего, противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни и климат-контроль. Прайсы на «Люкс» начинаются от 779 900 целковых.

В списке оснащения Prestige и Premium значится 123-сильный двигатель, АКП, пакет «Теплые опции» с обогревом всевозможных мест, боковые подушки и шторки безопасности, датчик освещенности и задний парктроник. Более того, эти «Рио» отличаются и некоторыми элементами экстерьера и интерьера. В частности 15- и 16-дюймовыми колесами, отделкой салона тканью Prestige или кожей (для Premium), украшенными хромом дверными ручками, оптитронной приборной панелью Supervision, улучшенной мультимедийной системой и другими опциями. Ценники машин Prestige и Premium стартуют с отметки в 899 900 и 989 900 рублей соответственно.