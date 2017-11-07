В России стартовали продажи «убийцы» LADA XRAY

Фото: KIA
Официальные дилеры KIA приступили к приему заказов на новый высокий хетчбэк Rio X-Line, призванный заткнуть за пояс российскую LADA XRAY. Стартовый ценник новинки — 774 900 рублей. Первые «живые» машины появятся в шоу-румах 14 ноября.
Мирон Горин

Корейский псевдокроссовер, созданный специально для российского рынка, предлагается в восьми вариантах исполнения. Силовая линейка включает в себя знакомые нам по седану KIA Rio бензиновые моторы — 1,4-литровый агрегат мощностью 100 л. c., а также модернизированный 123-сильный двигатель объемом 1,6 литра. В связке с любым из них может трудиться шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

Уже в базе автомобиль оснащен двумя передними подушками безопасности, помощником при старте на склоне, системой предупреждения об аварийном торможении, ABS, ESC и, разумеется, модулем ЭРА-ГЛОНАСС. По умолчанию в машине имеются кондиционер, электрические стеклоподъемники на передних дверях, подогрев передних кресел, центральный замок.

Учитывая особенности российских условий эксплуатации, корейцы обработали кузов и днище Rio X-Line дополнительными антикоррозийными материалами, установили аккумулятор повышенной емкости и увеличенный до 4,6 л бачок для омывающей жидкости.

Топовые версии KIA Rio X-Line отличают увеличенного диаметра диски из легкого сплава, светодиодная оптика, «теплые опции», Start-Stop и функция бесключевого доступа в салон, приборная панель Supervision, а также передние боковые подушки и шторки безопасности. За это и многое другое хетчбэк попросит около 1 000 000 рублей — на 200 000 дороже, чем вазовская LADA XRAY.

А вот стоит ли переплачивать за корейскую новинку, портал «АвтоВзгляд» ответит сразу же после завершения премьерного тест-драйва, который в настоящий момент проходит в Ленинградской области.

АВТОВАЗ, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, купить машину
7 ноября 2017
236
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы