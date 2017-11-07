В России стартовали продажи «убийцы» LADA XRAY

Корейский псевдокроссовер, созданный специально для российского рынка, предлагается в восьми вариантах исполнения. Силовая линейка включает в себя знакомые нам по седану KIA Rio бензиновые моторы — 1,4-литровый агрегат мощностью 100 л. c., а также модернизированный 123-сильный двигатель объемом 1,6 литра. В связке с любым из них может трудиться шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

Уже в базе автомобиль оснащен двумя передними подушками безопасности, помощником при старте на склоне, системой предупреждения об аварийном торможении, ABS, ESC и, разумеется, модулем ЭРА-ГЛОНАСС. По умолчанию в машине имеются кондиционер, электрические стеклоподъемники на передних дверях, подогрев передних кресел, центральный замок.