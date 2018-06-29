Самые дешевые LADA Vesta на вторичном рынке

Напомним, что в настоящее время диапазон цен на новую LADA Vesta варьируется в диапазоне от 584 900 до 839 400 рублей. Силовая линейка седана включает два бензиновых мотора — объемом 1,6 л мощностью 106 л. с. и 122-сильный 1,8-литровый агрегат. В списке базовых опций модели отсутствует кондиционер, зато уже имеется подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники, а также электропривод и обогрев боковых зеркал.

Стоимость авто с кондиционером стартует от 609 900 за комплектации с механической коробкой передач и от 634 900 — за машины с роботом. На вторичном рынке цены на «Весту» начинаются в среднем с 400 000 рублей, хотя и встречаются предложения ниже этого рубежа. Нельзя не учитывать, что в объявлениях о продаже при указании стоимости подержанного автомобиля в большинстве случаев продавец готов к «торгу на капоте».