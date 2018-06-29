Самые дешевые LADA Vesta на вторичном рынке

Фото "АвтоВзгляд"
В этом году на российском авторынке LADA Vesta стабильно удерживает вторую позицию в рейтинге продаж, уступая KIA Rio. Популярная отечественная модель совсем молода — она выпускается с осени 2015 года, поэтому на вторичке нетрудно найти относительно свежие экземпляры с небольшим пробегом. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты.
Иван Флягин

Напомним, что в настоящее время диапазон цен на новую LADA Vesta варьируется в диапазоне от 584 900 до 839 400 рублей. Силовая линейка седана включает два бензиновых мотора — объемом 1,6 л мощностью 106 л. с. и 122-сильный 1,8-литровый агрегат. В списке базовых опций модели отсутствует кондиционер, зато уже имеется подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники, а также электропривод и обогрев боковых зеркал.

Стоимость авто с кондиционером стартует от 609 900 за комплектации с механической коробкой передач и от 634 900 — за машины с роботом. На вторичном рынке цены на «Весту» начинаются в среднем с 400 000 рублей, хотя и встречаются предложения ниже этого рубежа. Нельзя не учитывать, что в объявлениях о продаже при указании стоимости подержанного автомобиля в большинстве случаев продавец готов к «торгу на капоте».

До 450 000 ₽

Один из единичных случаев, зафиксированных на популярных ресурсах объявлений, когда LADA Vesta оценена ниже 400 000 — экземпляр на «механике» 2015 года выпуска с пробегом 26 500 км за 360 000 рублей. К машине прилагается оригинал ПТС, где зафиксировано два владельца. Комплектация включает кондиционер, задний парктроник и штатную аудиосистиему с Bluetooth и USB-разъемом. Если машина юридически чистая, с «честным» пробегом и не битая, то ценник вполне заманчивый.

Подавляющее большинство вариантов в ценовом сегменте до 450 000 рублей представляют собой 106-сильные комплектации на «механике» со средним пробегом от 30 000 до 110 000 км. Значительная часть из них — с кондиционером, так как машину без этой опции наши соотечественники покупают редко.

450 000 — 500 000 ₽

В ценовом диапазоне от 450 000 до 500 000 рублей доступны в основном «Весты» со 106-сильным мотором, но уже с роботизированной коробкой передач со средним километражем от 20 000 до 80 000 км. На сегодняшний день один из самых выгодных вариантов предлагается в Рязани, где за 500 000 выставлена на продажу LADA Vesta 2016 года с пробегом в 46 000 км. Если верить тексту объявления, то это комплектация Сomfort Image с 1,8-литровым 122-сильным мотором и роботом. На машину дается оригинал ПТС, где зафиксирован один владелец. В качестве бонуса покупатель получит комплект зимних шин в подарок. Такая «Веста» без пробега стоит 720 900 рублей.

От 500 000 до 550 000 ₽

С суммой от 500 000 до 550 000 вам предоставлен широчайший выбор вариантов с роботизированной коробкой передач, но большинство из них все-таки будут оснащаться базовым силовым агрегатом объемом 1,6 л мощностью 106 л. с. Средний пробег таких машин составляет от 20 000 до 60 000 км. Если за такую цену и встречаются 1,8-литровые «Весты», то в основном это версии с механикой, хотя если хорошенько поискать, то можно подобрать и неплохой 122-сильный вариант с роботом по цене от 520 000 со средним пробегом от 20 000 км.

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29 июня 2018
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