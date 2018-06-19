Как не закипеть летом в пробке

Последствия для двигателя в результате закипания антифриза могут быть самые печальные. Все зависит от степени перегрева мотора. Причиной этой неприятности могут стать неполадки с термостатом, помпой, вентилятором, датчиком температуры, предохранителем, радиатором, f nfr;t недостаточный уровень охлаждающей жидкости или ее низкое качество. Мы рассмотрим самые распространенные факторы, которые чаще всего провоцируют перегрев двигателя.

Антифриз

За зимний период могут рассохнуться или потрескаться резиновые патрубки системы охлаждения, в связи с чем, нарушится ее герметичность. Это может случится и в связи с износом хомутов или прокладок, отчего жидкость начнет подтекать. О такой проблеме обязательно напомнят подтеки и разводы на поверхности двигателя или капли антифриза на асфальте под моторным отсеком. Вывод один — контролировать уровень жидкости и вовремя устранять разгерметизацию системы охлаждения.

Кроме того, следует позаботиться о качестве антифриза и своевременно его менять. Лучше это делать после каждой проверки герметичности системы раз в год после зимы.