Как не закипеть летом в пробке

Любой сбой в системе охлаждения автомобиля может привести к закипанию антифриза и перегреву мотора. Чем старше «ласточка», тем больше у нее шансов получить тепловой удар. И конечно же самая неблагоприятная в этом смысле пора — жаркий сезон, когда температура воздуха выше, а пробки на дорогах длиннее.
Последствия для двигателя в результате закипания антифриза могут быть самые печальные. Все зависит от степени перегрева мотора. Причиной этой неприятности могут стать неполадки с термостатом, помпой, вентилятором, датчиком температуры, предохранителем, радиатором, f nfr;t недостаточный уровень охлаждающей жидкости или ее низкое качество. Мы рассмотрим самые распространенные факторы, которые чаще всего провоцируют перегрев двигателя.
Антифриз
За зимний период могут рассохнуться или потрескаться резиновые патрубки системы охлаждения, в связи с чем, нарушится ее герметичность. Это может случится и в связи с износом хомутов или прокладок, отчего жидкость начнет подтекать. О такой проблеме обязательно напомнят подтеки и разводы на поверхности двигателя или капли антифриза на асфальте под моторным отсеком. Вывод один — контролировать уровень жидкости и вовремя устранять разгерметизацию системы охлаждения.
Кроме того, следует позаботиться о качестве антифриза и своевременно его менять. Лучше это делать после каждой проверки герметичности системы раз в год после зимы.
Радиатор
Кроме того, в течение нненастного сезона засоряется подкапотное пространство, в том числе и радиатор. Комья грязи скапливаются между его ребер, в связи с чем в системе охлаждения нарушается нормальная теплопроводность. В этом случае обычно нетрудно заметить, что после запуска холодного двигателя его температура нормализуется слишком долго. Если каждую весну поддерживать чистоту радиатора, то проблему можно избежать.
Термостат
Неполадки с термостатом обычно возникают все по той же причине — в связи с загрязнением системы охлаждения. Различные отложения нарушают функцию его подвижных элементов, в результате чего их заклинивает. Если термостат «зависнет» в положении, когда антифриз будет циркулировать по малому контуру, то тепловой удар обеспечен на все сто процентов. Вывод один — в подержанных машинах следует вовремя менять эту деталь системы охлаждения, и тогда шансы перегреть мотор в разы снизятся.
Вентилятор
Чаще всего вентилятор предательски молчит в самый отвественный момент в связи с выходом из строя предохранителя либо из-за неисправности датчика температуры двигателя. В обоих случаях решение проблемы не требует много времени и больших затрат. Зато неполадки с вентилятором можно отнести к самым непредсказуемым дефектам, которые влекут за собой перегрев мотора. Так что чем чаще менять эти элементы, тем меньше риска перегреть двигатель.