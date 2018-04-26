Дизельные двигатели спасены — Bosch гарантирует это

Роберт Бош неожиданно заявил, что инженеры его фирмы разработали такую выпускную систему для дизелей, которая сократит выбросы намного больше, чем это требуется по самым жестким нормативам, вводимым в действие с 2020 года. Если европейские правительства прислушаются к голосу разума, то они снимут запреты на использование дизельных автомобилей.
Немецкий гигант Bosch является крупнейшим поставщиком технологических разработок для дизельных двигателей многим производителям — от Volkswagen до General Motors. Естественно, что все новации и благоглупости, которые регулярно публикуют правительства и лоббистские экологические организации в отношении автомобилей, работающих на тяжелом топливе, оказывают заметное негативное влияние на бизнес компании. Но сдаваться немцы не собираются. Напротив, они активизируют борьбу за ту долю рынка, которая была утеряна после дизельгейта в 2015 году. Десятки тысяч рабочих мест находятся под угрозой закрытия из-за введения запретов на использование в крупных городах дизельной техники. Чтобы перебороть эту тенденцию, необходим настоящий технологический прорыв.
— Этот прорыв сделает возможным перенос жарких споров по поводу дизеля на другую территорию, а, возможно, и закончить их, — заявил на пресс-конференции в Штутгарте председатель правления Bosch Фолькмар Деннер.
Автомобили, работающие на дизельном топливе, выделяют куда меньше углекислого газа, чем бензиновые, и претензии к ним выдвигаются совсем по другому поводу. Они выбрасывают в атмосферу оксиды азота, образующие вредный для здоровья смог, особенно опасный в крупных мегаполисах.
С помощью новой технологии выхлопа полный запрет на движение авто в центрах крупнейших городов мира больше не будет актуальным. Почему? Да потому, что теперь у нас есть технология для решения проблемы окислов азота.
Новая технология, разработанная компанией Bosch, оптимизирует термическое регулирование температуры выхлопных газов и сокращает выбросы оксида азота до одной десятой от допустимого законом предела. При этом она не требует установки нового оборудования и сохраняет эффективность даже при низких температурах.
Деннер подтвердил, что Bosch тесно сотрудничает с контролирующими органами. Он призвал к еще большей прозрачности при испытаниях на выбросы не только транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, но также электромобилей, чтобы получить реальное представление о воздействии тех и других на окружающую среду.