Дизельные двигатели спасены — Bosch гарантирует это

Автомобили, работающие на дизельном топливе, выделяют куда меньше углекислого газа, чем бензиновые, и претензии к ним выдвигаются совсем по другому поводу. Они выбрасывают в атмосферу оксиды азота, образующие вредный для здоровья смог, особенно опасный в крупных мегаполисах.

С помощью новой технологии выхлопа полный запрет на движение авто в центрах крупнейших городов мира больше не будет актуальным. Почему? Да потому, что теперь у нас есть технология для решения проблемы окислов азота.

Новая технология, разработанная компанией Bosch, оптимизирует термическое регулирование температуры выхлопных газов и сокращает выбросы оксида азота до одной десятой от допустимого законом предела. При этом она не требует установки нового оборудования и сохраняет эффективность даже при низких температурах.

Деннер подтвердил, что Bosch тесно сотрудничает с контролирующими органами. Он призвал к еще большей прозрачности при испытаниях на выбросы не только транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, но также электромобилей, чтобы получить реальное представление о воздействии тех и других на окружающую среду.