«Зеленые» добились, что автомобили стали «грязнее»

Если брать в среднем по Европе, то содержание СО2 выросло на на 0,3 г/км, достигнув 118,1 г/км. Для любого нормального человека, не повернутого на борьбе за экологию и не являющегося фанатом электромобилей, это число ровным счетом ничего не значит. Так вот, для сравнения: к 2021 году вредные выбросы у новых машин должны быть снижены до 95 г/км. ​Или еще проще. Стандарты, вступившие в силу в 2015 году, предписывают автомобилю проезжать 100 километров, расходуя около 5,6 литров бензина или 4,9 литра дизельного топлива. По новым нормативам планка снижается до 4,1 литра бензина и 3,9 литра дизтоплива.

Улучшение последние 10 лет шло главным образом за счет дизельных двигателей, — заявил Фелипе Муньос, аналитик JATO Dynamics

В самом худшем положении оказались концерны, производящие автомобили массового сегмента. По данным JATO Dynamics, машины 10 крупнейших производителей в среднем выбрасывают диоксида углерода 113,8 г/км, а это на один грамм больше, чем в 2016 году. А ведь на их долю приходится 58% рынка Европы. У премиальных марок дела идут гораздо лучше: они сократили выбросы на 0,1 г/км. Но количество автомобилей «премиум» в общем объеме продаж не так и велико.

Как сообщает портал Automotive News, те компании, чья продукция не впишется в строгие рамки закона, заплатят штраф в размере 95 евро за грамм превышения с каждого выпущенного автомобиля. Это грозит им потерей сотен миллионов евро ежегодно.