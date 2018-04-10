«Зеленые» добились, что автомобили стали «грязнее»

Фото: www.thoughtco.com
Устойчивое снижение содержания СО2 в выхлопных газах автомобилей, которое длилось целое десятилетие, в 2017 году неожиданно прекратилось. Больше того, среднее количество выбросов выросло — пусть ненамного, пусть всего на какие-то 0,25%, но выросло. И это в преддверии введения новых, более жестких ограничительных норм.
Эдуард Раскин

Если брать в среднем по Европе, то содержание СО2 выросло на на 0,3 г/км, достигнув 118,1 г/км. Для любого нормального человека, не повернутого на борьбе за экологию и не являющегося фанатом электромобилей, это число ровным счетом ничего не значит. Так вот, для сравнения: к 2021 году вредные выбросы у новых машин должны быть снижены до 95 г/км. ​Или еще проще. Стандарты, вступившие в силу в 2015 году, предписывают автомобилю проезжать 100 километров, расходуя около 5,6 литров бензина или 4,9 литра дизельного топлива. По новым нормативам планка снижается до 4,1 литра бензина и 3,9 литра дизтоплива.

Улучшение последние 10 лет шло главным образом за счет дизельных двигателей, — заявил Фелипе Муньос, аналитик JATO Dynamics

В самом худшем положении оказались концерны, производящие автомобили массового сегмента. По данным JATO Dynamics, машины 10 крупнейших производителей в среднем выбрасывают диоксида углерода 113,8 г/км, а это на один грамм больше, чем в 2016 году. А ведь на их долю приходится 58% рынка Европы. У премиальных марок дела идут гораздо лучше: они сократили выбросы на 0,1 г/км. Но количество автомобилей «премиум» в общем объеме продаж не так и велико.

Как сообщает портал Automotive News, те компании, чья продукция не впишется в строгие рамки закона, заплатят штраф в размере 95 евро за грамм превышения с каждого выпущенного автомобиля. Это грозит им потерей сотен миллионов евро ежегодно.

Фото: carfromjapan.com

— Пора уже всем обеспокоиться, — нервничает Фелипе Муньос, эксперт по мировой автомобильной индустрии.— Эксплуатационные характеристики не демонстрируют никакого улучшения, а крайний срок неумолимо приближается.

В чем же причина неожиданного увеличения средних выбросов углекислоты? Прежде всего, в этом виновато резкое падение продаж дизельных автомобилей, за сокращение которых так ратуют «зеленые» лоббисты и европейские бюрократы. Дизели выбрасывают в атмосферу меньше CO2, чем бензиновые моторы. Скажем, в прошлом году машины, работавшие на тяжелом топливе в Европе имели средние показатели выбросов 117,9 г / км, а бензиновые — 123,4 г/км.

Кроме того, сказался стремительный рост продаж внедорожников и кроссоверов. Они тяжелее и хуже с точки зрения аэродинамики, чем обычные легковушки. Естественно, SUV менее эффективны, чем седаны, хетчбэки и универсалы.

А распиаренные «зеленые» автомобили не спешат занять нишу, освобождаемую для них дизелями.

— По мере снижения продаж дизельного топлива рост объемов реализации электромобилей и гибридов происходит намного медленнее, чем бензиновых,— сетует Муньос.

Что же, так и должно быть. Как ни стараются власти «цивилизованных» стран подсадить своих граждан на «экологически чистый», как они это понимают, транспорт, покупатели на этот обман в массовом порядке не клюют. Не спасает даже относительная технологическая новизна впариваемого товара и солидные налоговые льготы.

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10 апреля 2018
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