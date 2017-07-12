Первый тест-драйв Volkswagen Amarok c дизельным V6: на тепловозной тяге

Природа словно специально решила позлорадствовать над участниками теста — всю ночь шел проливной дождь, прекратившийся только к обеду. Поэтому внедорожная трасса, специально подготовленная на челябинском мотокроссовом полигоне, стала похожей на Гримпенскую трясину в окрестностях Баскервиль-холла. Впрочем, нет худа без добра — чем сложнее трасса, тем интереснее и увлекательнее будет испытание для обновленного «Амарока».
Претерпевший в прошлом году рестайлинг Volkswagen Amarok получил в свой арсенал шестицилиндровый турбодизель объемом 3 л мощностью 224 силы и крутящим моментом 500 Нм. В сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и продвинутой полноприводной трансмиссией 4Motion новый мотор обеспечивает пикапу недюжинные внедорожные способности — на импровизированной трассе он поистине творил чудеса. Сухие цифры характеристик из пресс-релиза обернулись на полигоне сильными эмоциями, неподдельным восхищением и ударными дозами адреналина.
Например, автомобиль способен въехать на горку под углом 45 градусов. На профессиональном лексиконе это означает, что новый Amarok способен преодолевать 100-процентный подъем. А вот на практике, сидя за рулем пикапа и двигаясь по уходящей вверх горе, видишь впереди только уставшие от дождей свинцовые тучи, а по бокам, где-то далеко внизу, уменьшенные копии таких же «Амароков», словно насекомые, деловито снующие по территории автодрома. Вот серое небо за окном сменилось привычным пейзажем — пикап достиг вершины горы и медленно пополз вниз. Сидящий на пассажирском кресле инструктор, опередив мои мысли, произнес:
– Убери ногу с тормоза, электроника все сделает сама.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Короче говоря, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» оставалось только держать руль, задавая нужную траекторию на спуске. Все остальное за электроникой — ABS перешла в режим работы на бездорожье, а система контроля спуска с горы выборочно подтормаживала колеса и по необходимости регулировала тягу мотора. Кстати, для активации всех внедорожных функций «Амарока» надо лишь нажать на клавишу «Off Road» на центральном тоннеле.
Но больше всего эмоций получаешь, когда двигаешься вдоль склона под углом в 50 градусов — максимальным для Amarok. Не знаю, как организаторы высчитывали этот угол на практике, но проезжая вдоль по склону оврага, создается полная иллюзия участия в каком-то опасном аттракционе парка развлечений. Дело доходит до того, что в кресле порой становится трудно удержаться, — выпасть из седла не дает только ремень безопасности, а пикап продолжает спокойно двигаться дальше. Надо лишь держаться выбранного курса и аккуратно действовать педалью газа — момент у нового дизеля ошеломительный. Цирковой ловкости в прохождении препятствий автомобиль обязан не только низкому центру тяжести и широкой колее, но и тяговитому V6, который буквально на холостых оборотах уверенно тянет тяжелый пикап туда, куда его направляет водитель. Секрет кроется, как уже говорилось, в тепловозном крутящем моменте двигателя (500 Нм), который достигается уже с 1500 об/мин. А на бездорожье это качество дорогого стоит.
В общем, все сооруженные на полигоне препятствия, а здесь были и скоростные, и труднопроходимые глиняные, и сдобренные песком участки, «Амарок» преодолевал легко и уверенно. Поэтому, можно смело сказать, что с появлением нового шестицилиндрового двигателя, внедорожные и динамические характеристики вольфсбургского пикапа стали еще достойнее. В связи с этим уместно упомянуть, что новая «шестерка» сочетается только с восьмиступенчатым «автоматом» и дифференциалом Torsen в полноприводной трансмиссии, распределяющим момент в соотношении 40/60 в пользу задней оси. Желающие сэкономить могут выбрать «Амарок» с упрощенной системой Part Time, где передняя ось подключается жестко, зато имеется понижающая передача в раздаточной коробке. Такой пикап оснащается исключительно двухлитровым дизелем мощностью 140 или 180 сил и шестиступенчатой механической КП.
Поэтому клиенты, которые приобретают немецкий пикап в основном для работы — то бишь для перевозки всевозможных грузов и строительных материалов, обычно останавливают свой выбор на начальных версиях модели. А вот те, кто покупает пикап по зову сердца или кому он необходим для перевозки «квадрика» или водного мотоцикла, выбирают «Амарок» в более дорогих комплектациях. Для них как нельзя кстати, подойдет версия с новым двигателем V6, который сочетается исключительно с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач и постоянным полным приводом. Однако за удовольствие приходится платить.
- Фото avtovzglyad.ru и VW
- Фото avtovzglyad.ru и VW
Прайс-лист на Volkswagen Amarok начинается от 2 198 200 рублей за базовый пикап в комплектации Trendline. Такая версия полностью соответствует словосочетанию «рабочая лошадка» — бамперы, решетка радиатора и корпуса зеркал окрашены в черный цвет, а колесные диски штампованные, на 16 дюймов. Из прелестей жизни только кондиционер, аудиосистема, подогрев передних кресел и зеркал с электроприводом. Зато есть полный набор внедорожных электронных ассистентов: Оff-road ABS, ESP, Hill Start и Assist Hill Descent Assist и прочие. Автомобиль оснащается полноприводной трансмиссией Part Time, двухлитровым турбодизелем мощностью 140 сил и шеступенчатой «механикой». Вариант со 180-сильным мотором обойдется уже в 2 223 000 целковых. А за модификацию с «автоматом» придется доплатить еще почти 100 000 — и того 2 320 000 рублей.
Шестицилиндровый мотор предлагается только в версиях Highline и Aventura, цены на которые начинаются от 2 952 600 и 3 557 900 в валюте РФ соответственно. Если для последней модификации заказать еще дополнительное оборудование, то ценник взлетит до более чем 3 900 000 рублей.