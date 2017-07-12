Первый тест-драйв Volkswagen Amarok c дизельным V6: на тепловозной тяге

Претерпевший в прошлом году рестайлинг Volkswagen Amarok получил в свой арсенал шестицилиндровый турбодизель объемом 3 л мощностью 224 силы и крутящим моментом 500 Нм. В сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и продвинутой полноприводной трансмиссией 4Motion новый мотор обеспечивает пикапу недюжинные внедорожные способности — на импровизированной трассе он поистине творил чудеса. Сухие цифры характеристик из пресс-релиза обернулись на полигоне сильными эмоциями, неподдельным восхищением и ударными дозами адреналина.

Например, автомобиль способен въехать на горку под углом 45 градусов. На профессиональном лексиконе это означает, что новый Amarok способен преодолевать 100-процентный подъем. А вот на практике, сидя за рулем пикапа и двигаясь по уходящей вверх горе, видишь впереди только уставшие от дождей свинцовые тучи, а по бокам, где-то далеко внизу, уменьшенные копии таких же «Амароков», словно насекомые, деловито снующие по территории автодрома. Вот серое небо за окном сменилось привычным пейзажем — пикап достиг вершины горы и медленно пополз вниз. Сидящий на пассажирском кресле инструктор, опередив мои мысли, произнес:

– Убери ногу с тормоза, электроника все сделает сама.