Крафтовая революция: что бог посылает к столу автопутешественников в Великом Новгороде и Твери

На третий день наступившего 2017 года доедание провианта стало угрожающе напоминать майонезоголизм. И на семейном было решено незамедлительно растрясти оливье и сбежать в небольшое автопутешествие — до Великого Новгорода и обратно…

Антон Журавков

Признаюсь, опыта дальних зимних автопутешествий у меня до этого момента не было. Но ваш корреспондент не из тех, кто ради того, чтобы переплыть Ла-Манш для начала будет ходить в бассейн — я поплыву сразу. Из кровати себя вытолкать в запланированные 8 утра, как водится, не удалось, выдвинулись в 10. 00. В планах было добраться до новгородчины за день, переезд всего-то 540 км. Опробовал из любопытства платный участок трассы М11 и пришел в ужас от прайса в 400 рублей. Такова цена сэкономленных 30 минут езды — 13 рублей 30 копеек в минуту. Я был бы не против, если мне по такой ставке зарплату рассчитывали.

С каждыми преодоленными пятьюдесятью километрами пути температура за бортом падала на один градус. Когда мы выезжали из дома, на термометре было -6°C. Когда похолодало до -9, омывающая жидкость, обещавшая свои услуги в лучшем виде до -15, начала предательски замерзать на лобовом стекле. Купаж из купленной на ближайшей заправке безымянной «незамерзайки -30°C» и того, что осталось в бачке, внес в нашу поездку незабываемый метанолово-таксистский аромат. Трасса М10 местами была перекопана, но в целом позволяла довольно резво поглощать расстояние, пока навигатор не заводил свою песню про «впереди камера на 60».

Легкой прогулкой это было назвать сложно, поскольку неистребимая российская дорожная грязь летела отовсюду, местами на дороге попадались витиеватые узоры шин от чьих-то пируэтов, а то и сами «художники», вытаскиваемые из кюветов. Сменялись населенные пункты со смутно знакомыми и забавными названиями: Выдропужск, Долгие Бороды, Эммаус, Колесные горки, Добывалово, Харчевня, — каждый раз заставляющие задумываться, чем и зачем кто-то продолжает в них жить. Платная объездная дорога мимо Вышнего Волочка (кстати, всего 200 рублей), хотя времени экономит на проезд столько же, что и М11 от Москвы до Солнечногорска.

Добрались до Великого Новгорода затемно. Вместо обещанных навигатором 6,5 часов ехали все 8,5. Большой минус один зимних поездок в том, что темнеет значительно раньше. Да и эти постоянные пит-стопы для отковыривания льда от дворников. Заселились в гостиницу и пешочком отправились в трактир в центре, а затем и в единственный крафтовый бар Новгорода — Samovar (Федоровский ручей, 9). Выбор пива на кранах на 3 балла (ни одного сорта DIPA на кранах —это провал в моей системе координат), зато атмосфера на 5+. Диджеи с сетами виниловых советских шлягеров, толкотня, периодически вышибающиеся пробки, жуткий сортир, общительная публика, интерьер советского гаража или квартиры умалишенного. Все как полагается. Было весело.

Утром, как водится, не смогли себя вытолкать из кровати раньше 10. Ладно, вру, раньше полудня. Все постояльцы гостиницы уже где-то гуляли или разъехались, включая невесть откуда взявшихся в такой мороз в Новгороде французов, китайцев и англичан. На термометре пугала цифра -23. А мы-то надеялись, что припасенные рейтузы не понадобятся. Новгород оказался уютным, маленьким и чистым городом с огромной историей. Главная достопримечательность — Новгородский детинец (читай: кремль) — в принципе то, ради чего сюда все едут. Вы могли его лицезреть на безвозвратно вышедшей из обращения пятирублевой банкноте. Это один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России, впервые упоминающийся в летописи аж в 1044 году. Религиозный, политический и культурный центр Новгородской земли.

Сейчас на его территории находятся самый древний храм России — Софийский собор, древнейшая постройка гражданского назначения — Владычная (Грановитая) палата и другие памятники XV—XIX вв. еков, памятник тысячелетию крещения Руси, областная научная библиотека, областная филармония, музыкальное училище и Новгородский музей-заповедник, в котором мы славно погрелись и ознакомились с берестяными грамотами, которые новгородцы много веков назад отправляли друг другу. Некоторые из них очень забавные. Вроде много веков прошло, а люди, глядишь, все тем же живут: долги, ссоры, любовь. Местность вокруг кремля тоже очень живописная. Хотел устроить значительный тест-драйв своей новой фотокамере, но примерзающие к ней пальцы не очень способствовали съемке. Летом, понятное дело, здесь еще красивее. Мне так говорят местные жители всех городов, где я бываю не в сезон. На один-два дня, в общем, задержаться в городе можно с пользой и интересом, больше — заскучаете и сопьетесь, благо есть где.

После прогулки по кремлю срочно нужно было где-то согреться, поэтому мы пошли в кино. Город выбрал репертуар за нас: в самой-то колыбели Рюриков не сходить на «Викинга» было бы странно. Скажу одно: глядя на дряблый пресс Козловского все российские мужики могут смело заказать себе еще пивка и двойной воппер. Если ему можно, то мы все секс-символы! Перекатываясь на негнущихся от мороза ногах из кинотеатра в кафе, поняли, что пора возвращаться домой. Но мы оказали сопротивление генералу Морозу и решили по пути заскочить в Тверь, проверить, откуда там этапом зло немерено валит. Так сказать, муж в Тверь, жена тоже с ним. Машина после ночевки на улице спокойно завелась, и мы отправились в пятичасовой пробег в сторону дома. Выпавший за ночь снежок, поднятый усилившимся ветром, превратился в поземку, сопровождавшую нас весь путь, из-за чего разметки на дороге почти не было видно.

Сервис «Яндекс.Навигатор» ни черта не знает про Тверь. Вечно предлагает повернуть налево, когда есть поворот только направо, или проехать под кирпич на дорогу с односторонним движением. Так что будьте осторожны и доверяйте глазам и дорожным знакам, а не голосу Васи Уткина (Бондарчук, Дима и Оксана тоже не вывозят).

Первое что бросается в глаза в Твери после Новгорода — обилие уродливой рекламы, второе — нечищеные дороги. Они к тому же порядком раздолбаны, а движение в городе организовано откровенно по-идиотски. Вы поймете, о чем я говорю, когда вам нужно будет сделать поворот налево на любом крупном перекрестке. Там одновременно едут и встречный поток, и идут пешеходы, будто стрелки на светофорах еще не изобрели. Зато платные парковки уже есть, все как в лучших городах.

Тверь абсолютно лишена каких-либо значимых и интересных достопримечательностей (музей и памятник Михаила Круга, надеюсь, вас не интересуют), но производит очень приятное визуальное и общее впечатление. Центр был стильно украшен к новогодним праздникам, отчасти как Москва в прошлом году, но были и собственные интересные находки. Как адепт крафтовой революции, познакомлю вас с еще одним уездным пабом (я как оборотень: днем за рулем, а ночью за барной стойкой). Декабрист Shop&Pub (Жигарева, 44) —реально крутой крафтовый бар. Хозяин — фанатище своего дела и сам не просто знает о том, что наливает, но и припивает его и наливает попробовать посетителям перед заказом. Уважуха и за продуманность деталей в баре (открывашки у столов, настольные игры, дартс, бирпонг и т. д.), и за бесплатный стакан завлекательного сидра моей даме за героический приход в кабак в -28 градусов.

«План Б» подразумевал остановку в Твери на два дня, но утром градусник достиг психологической отметки в -30 и постукивая зубами, укутанные в одеяла, мы решили, что нет разницы, где мерзнуть, но дома это делать дешевле. Движок «Форда» завелся с некоторой неуверенностью и скрежетом, но с первого раза. Не для всех это утро выдалось таким же безоблачным. В каждом дворе кто-то кому-то «прикуривал», на каждой дороге кто-то кого-то буксировал на тросе в теплый гараж. Дали прощальный круг по городу, изредка выпрыгивая из машины на мороз ради пары кадров: путевой дворец, заброшенный речной вокзал, большая надпись Тверь на набережной. И через три часа уже забирали не успевшую соскучиться кошку от родни.

автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога
14 января 2017
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