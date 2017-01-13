Крафтовая революция: что бог посылает к столу автопутешественников в Великом Новгороде и Твери

Признаюсь, опыта дальних зимних автопутешествий у меня до этого момента не было. Но ваш корреспондент не из тех, кто ради того, чтобы переплыть Ла-Манш для начала будет ходить в бассейн — я поплыву сразу. Из кровати себя вытолкать в запланированные 8 утра, как водится, не удалось, выдвинулись в 10. 00. В планах было добраться до новгородчины за день, переезд всего-то 540 км. Опробовал из любопытства платный участок трассы М11 и пришел в ужас от прайса в 400 рублей. Такова цена сэкономленных 30 минут езды — 13 рублей 30 копеек в минуту. Я был бы не против, если мне по такой ставке зарплату рассчитывали.

С каждыми преодоленными пятьюдесятью километрами пути температура за бортом падала на один градус. Когда мы выезжали из дома, на термометре было -6°C. Когда похолодало до -9, омывающая жидкость, обещавшая свои услуги в лучшем виде до -15, начала предательски замерзать на лобовом стекле. Купаж из купленной на ближайшей заправке безымянной «незамерзайки -30°C» и того, что осталось в бачке, внес в нашу поездку незабываемый метанолово-таксистский аромат. Трасса М10 местами была перекопана, но в целом позволяла довольно резво поглощать расстояние, пока навигатор не заводил свою песню про «впереди камера на 60».