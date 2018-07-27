«Шелковый путь-2018»: пропадают тормоза, отваливаются лидеры

«Шелковый путь-2018» может войти в историю легендарного ралли-марафона, как одна из самых непредсказуемых и переменчивых гонок за все время ее проведения. Похоже, до Красной площади мало, кто докатится.
317-километровый этап из Волгоград в Липецк был не самым длинным в марафоне этого года, но, вероятно, самым изнурительным из-за длинного лиазона после финиша. Но гонщики добрались до финального бивака, пусть и не все.
Аль-Аттия летит на полном приводе
Катарец Нассер Аль-Аттия на снова полноприводном пикапе Toyota Hilux был просто неудержим, и сдержал данное накануне обещание — выиграл спецучасток. Пилот оказался настолько быстр, что ни испанец Нани Рома, ни араб Язид Аль-Раджи на MINI ничего не смогли сделать, жадно глотая пыль.
С учетом количества технических проблем у экипажей, «метле» скучать не приходилось
Зрелищное преодоление брода на гоночном грузовике — изюминка шестого этапа ралли-марафона
Не день багги
Гарри Хант вновь потерял массу времени из-за повторяющихся технических проблем с его багги Peugeot. Ну а на шестом этапе огромное разочарование постигло Маттьё Серрадори — француз если лишился не всех шансов на подиум, то как минимум второго места, когда его багги-болид встал на трассе.
Автомобиль недавнего обладателя второго места в общей классификации гонки дотащили до сервис-парка на буксире и это означало лишь одно — крушение всех надежд действующего победителя Africa Eco Race. Третьей его позиции ничего не угрожает.
У Андрея Рудского тоже сход — машину на дистанции он, что называется, разложил на совесть. Вопросы вызвало лишь то, что разбитый прототип не ночевал на биваке и по данным онлайн-мониторинга показал, что ночь автомобиль провел в одном из гаражных кооперативов Липецка, что вызывает вопросы…
Для «ГАЗ Рейд Спорт» день прошел относительно неплохо. «Соболи» Александра Русанова и Ивана Самарина преодолели дистанцию без особых трудностей, то же самое можно сказать и про «Садко Next» Болеслава Левицкого. А вот у Михаила Шкляева преодоление одного из бродов вызвало технические неполадки — в итоге, чтобы вернуть пропавшие тормоза, экипаж отключил гидроусилитель руля и съехал на асфальт. Ехать по гоночной дистанции на грузовике с практически отсутствующими тормозами и тяжелым рулем было не просто некомфортно, но и небезопасно.
Сходы лидеров T2 и грузовиков
В категории T2 россиянка Анастасия Нифонтова получила сокрушительный удар по своим амбициям — лидируя весь дебютный для себя марафон, гонщица сошла в препоследний день из-за поломки двигателя! Вот вам и надежность Toyota: с трассы Land Cruiser 200 россиянки эвакуировала «метла». Зато в T3 российский дуэт Марии Опариной и Таисии Штаневой увеличил свой отрыв от соперников за один спецучасток до финиша.
Лидер «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников сошел! Поломка трансмиссии привела к тому, что его грузовик эвакуировали со спецучастка машиной техподдержки. В итоге зачет возглавил экипаж Андрея Каргинова, за которым идет Айрат Мардеев, а на третью позицию поднимается Антон Шибалов.
Впереди — Москва
Седьмой и последний спецучасток «Шелкового пути» из Липецка в Москву после почти 200 километров боевой дистанции приведет участников ралли-марафона к финишу на Красной площади в Москве. Чем же закончится захватывающая гонка?