«Шелковый путь-2018»: пропадают тормоза, отваливаются лидеры

Не день багги

Гарри Хант вновь потерял массу времени из-за повторяющихся технических проблем с его багги Peugeot. Ну а на шестом этапе огромное разочарование постигло Маттьё Серрадори — француз если лишился не всех шансов на подиум, то как минимум второго места, когда его багги-болид встал на трассе.

Автомобиль недавнего обладателя второго места в общей классификации гонки дотащили до сервис-парка на буксире и это означало лишь одно — крушение всех надежд действующего победителя Africa Eco Race. Третьей его позиции ничего не угрожает.

У Андрея Рудского тоже сход — машину на дистанции он, что называется, разложил на совесть. Вопросы вызвало лишь то, что разбитый прототип не ночевал на биваке и по данным онлайн-мониторинга показал, что ночь автомобиль провел в одном из гаражных кооперативов Липецка, что вызывает вопросы…