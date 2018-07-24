«Шелковый путь-2018»: утонут все! И даже КАМАЗ

Проведя ночь в Элисте без помощи механиков и команд, экипажам предстояло возвращаться в Астрахань, но никто из них и не предполагал, что вместо внедорожников, мотовездеходов и грузовиков для этого понадобятся лодки!
Дождь полил ещё утром, а к моменту старта спецучастка превратился и вовсе в ливень — порой из-за стены дождя, с которой не справлялись даже дворники, дорогу видно не было. Но когда первые гонщики отправились на дистанцию, все было вроде бы ничего.
Правда, ситуация менялась очень быстро и вышло так, что целиком весь спецучасток проехали только британец Гарри Хант на багги Peugeot да два гонщика MINI — араб Язид Аль-Раджи и испанец Нани Рома.
Катарец Нассер Аль-Аттия так и не смог вернуть свой полноприводный Hilux, ставший накануне переднеприводным, в изначальное состояние, так что на раскисшей трассе застрял еще до первой контрольной точки!
Сам погибай, а товарища выручай
У всех стартовавших позднее пилотов был непростой моральный выбор — остановиться и помочь выдернуть засевшую в грязи машину, рискуя самому остановиться в трясине, или же проехать мимо и сделать вид, будто ничего не было.
Россиянин Андрей Рудской попытался вытащить Аль-Аттию, но сам сел в грязи рядом. В итоге Нассера вытянул Денис Кротов, а Рудскому пришлось ждать более тяжёлой техники — Андрея дернул Сергей Вязович на МАЗе.
А вот дальше получилось так, что относительно легкая техника класса T3 могла ехать, а вот все, что тяжелее мотовездехода, увязало в грязи очень легко и очень сильно. Сигналом к тому, что этап пора бы остановить и отправить участников к финишу по асфальту, стали три засевших на одном поле грузовика «КАМАЗ-мастер» — Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Андрей Каргинов встали на расстоянии десятков метров друг от друга, погрузив свои машины в грязь чуть ли не по ступицы колес…
В итоге организаторы остановили гонку. Первая тройка пилотов, сумевшая проехать всю дистанцию этапа от старта до финиша, получила показанные времена. Остальным участникам в протоколах начислили сумму собственного времени, показанного на CP-1 и времени последнего финишировавшего пилота (Нани Ромы), которое он показал на отрезке от CP-1 до финиша.
Не помог ГАЗу — прилип чуть поодаль сразу
Команда «ГАЗ Рейд Спорт» смогла довести до финиша все четыре машины. Болеслав Левицкий, несмотря на сгоревшее из-за проблем с тормозами колесо, и Михаил Шкляев на «Садко Next» в грязи посидели, но были вызволены из плена. Иван Самарин успел проскочить гиблые места относительно легко, а вот второй «Соболь» Александра Русанова почувствовал себя едва ли не героем сказки «Репка».
В попытках освободить застрявший внедорожник засели в радиусе десятка метров друг от друга сразу несколько грузовиков. В итоге сначала вытянули один грузовик, затем они вдвоем дернули третий, втроем взялись за четвертый и уже вчетвертом вытащили из грязи «Соболь» и вместе двинулись на финиш по асфальту, страхуя друг друга до выезда на твердое покрытие.
Но в целом, по признанию экипажей «ГАЗ Рейд Спорт», до начала совсем уж затопленных участок подготовленная трасса была очень ходовой и приятной в пилотировании. Жаль, что небесная канцелярия распорядилась иначе и не позволила насладиться гонкой посуху.
Класс T1 после проблем у Нассера Аль-Аттии, ставшего третьим. возглавил Гарри Хант, Язид Аль-Раджи вышел на второе место, но… Сейчас организаторы изучают ряд ситуаций, которые могут привести к штрафам и перестановкам среди лидеров.
В категории T2 россиянка Анастасия Нифонтова продолжает лидировать, но ее отрыв от идущего вторым китайца Цзи Ян Ганга существенно сократился. Увы, в T3 российский дуэт Марии Опариной и Таисии Штаневой уступил пальму первенства — теперь они вторые, позади болгарина Петара Ченкова.
Российский победитель Dakar в классе ATV Сергей Карякин на мотовездеходе лидирует на «Шелковом пути» в классе Open, а среди грузовиков нет равных «КАМАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Андрей Каргинов идут на промежуточном подиуме.
Спросите, как дела у «ГАЗ Рейд Спорт»? Иван Самарин — 7-й в T1, а Андрей Русанов — следом за ним. Михаил Шкляев идет 9-м в грузовиках, а Болислав Левицкий — 12-й.
Погода обещает сюрпризы
Четвертый спецучасток будет кольцевым и 366 километров боевой дистанции пройдут из Астрахани в Астрахань, но если учитывать прогноз погоды, который обещает грозы, то этот круг может оказаться куда сложнее, чем предполагают пилоты. Но от этого уровень интриги в гонке лишь возрастет!
Хочется надеяться лишь на то, что автомобили организаторов, выезжающих на контрольные точки, больше не станут бросать машины «скорой помощи» на произвол судьбы, как это случилось 23 июля — буксующий автомобиль врачей выдернули из грязи пресс-кары, тогда как внедорожник с эмблемой организаторов, стоя на месте, взирал на попытки «скорой помощи» выбраться на асфальт, не предприняв ни малейшей попытки помочь медикам…