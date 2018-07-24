«Шелковый путь-2018»: утонут все! И даже КАМАЗ

Проведя ночь в Элисте без помощи механиков и команд, экипажам предстояло возвращаться в Астрахань, но никто из них и не предполагал, что вместо внедорожников, мотовездеходов и грузовиков для этого понадобятся лодки!

Дождь полил ещё утром, а к моменту старта спецучастка превратился и вовсе в ливень — порой из-за стены дождя, с которой не справлялись даже дворники, дорогу видно не было. Но когда первые гонщики отправились на дистанцию, все было вроде бы ничего.

Правда, ситуация менялась очень быстро и вышло так, что целиком весь спецучасток проехали только британец Гарри Хант на багги Peugeot да два гонщика MINI — араб Язид Аль-Раджи и испанец Нани Рома.