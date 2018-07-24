«Шелковый путь-2018»: утонут все! И даже КАМАЗ

«Соболи» быстры и проходимы — не зазорно застрять там, где не могут проехать и КАМАЗы
Погода вносит свои коррективы в гонку «Шелковый путь-2018» — 332-километровый спецучасток из Элисты обратно в Астрахань прошел совсем не так, как хотели участники и организаторы.
Артем Орлов

Проведя ночь в Элисте без помощи механиков и команд, экипажам предстояло возвращаться в Астрахань, но никто из них и не предполагал, что вместо внедорожников, мотовездеходов и грузовиков для этого понадобятся лодки!

Дождь полил ещё утром, а к моменту старта спецучастка превратился и вовсе в ливень — порой из-за стены дождя, с которой не справлялись даже дворники, дорогу видно не было. Но когда первые гонщики отправились на дистанцию, все было вроде бы ничего.

Правда, ситуация менялась очень быстро и вышло так, что целиком весь спецучасток проехали только британец Гарри Хант на багги Peugeot да два гонщика MINI — араб Язид Аль-Раджи и испанец Нани Рома.

Обычно ралли-рейдовая техника мчит по целине, но ливень способен даже самые проходимые машины выгнать на асфальт

Катарец Нассер Аль-Аттия так и не смог вернуть свой полноприводный Hilux, ставший накануне переднеприводным, в изначальное состояние, так что на раскисшей трассе застрял еще до первой контрольной точки!

Сам погибай, а товарища выручай

У всех стартовавших позднее пилотов был непростой моральный выбор — остановиться и помочь выдернуть засевшую в грязи машину, рискуя самому остановиться в трясине, или же проехать мимо и сделать вид, будто ничего не было.

Россиянин Андрей Рудской попытался вытащить Аль-Аттию, но сам сел в грязи рядом. В итоге Нассера вытянул Денис Кротов, а Рудскому пришлось ждать более тяжёлой техники — Андрея дернул Сергей Вязович на МАЗе.

У «МАЗ-СпортАвто» продолжаются проблемы — вид прибывшего на прицепе в сервис-парк гоночного грузовика удручает…

А вот дальше получилось так, что относительно легкая техника класса T3 могла ехать, а вот все, что тяжелее мотовездехода, увязало в грязи очень легко и очень сильно. Сигналом к тому, что этап пора бы остановить и отправить участников к финишу по асфальту, стали три засевших на одном поле грузовика «КАМАЗ-мастер» — Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Андрей Каргинов встали на расстоянии десятков метров друг от друга, погрузив свои машины в грязь чуть ли не по ступицы колес…

В итоге организаторы остановили гонку. Первая тройка пилотов, сумевшая проехать всю дистанцию этапа от старта до финиша, получила показанные времена. Остальным участникам в протоколах начислили сумму собственного времени, показанного на CP-1 и времени последнего финишировавшего пилота (Нани Ромы), которое он показал на отрезке от CP-1 до финиша.

У Маттьё Серрадори даже обычный контейнер превращён в походный сервис и склад запчастей одновременно

Не помог ГАЗу — прилип чуть поодаль сразу

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» смогла довести до финиша все четыре машины. Болеслав Левицкий, несмотря на сгоревшее из-за проблем с тормозами колесо, и Михаил Шкляев на «Садко Next» в грязи посидели, но были вызволены из плена. Иван Самарин успел проскочить гиблые места относительно легко, а вот второй «Соболь» Александра Русанова почувствовал себя едва ли не героем сказки «Репка».

В попытках освободить застрявший внедорожник засели в радиусе десятка метров друг от друга сразу несколько грузовиков. В итоге сначала вытянули один грузовик, затем они вдвоем дернули третий, втроем взялись за четвертый и уже вчетвертом вытащили из грязи «Соболь» и вместе двинулись на финиш по асфальту, страхуя друг друга до выезда на твердое покрытие.

Но в целом, по признанию экипажей «ГАЗ Рейд Спорт», до начала совсем уж затопленных участок подготовленная трасса была очень ходовой и приятной в пилотировании. Жаль, что небесная канцелярия распорядилась иначе и не позволила насладиться гонкой посуху.

Увы, но машины журналистов 23 июля оказали большую помощь «скорой помощи», чем автомобили организаторов гонки

Смена лидеров почти везде, кроме…

Класс T1 после проблем у Нассера Аль-Аттии, ставшего третьим. возглавил Гарри Хант, Язид Аль-Раджи вышел на второе место, но… Сейчас организаторы изучают ряд ситуаций, которые могут привести к штрафам и перестановкам среди лидеров.

В категории T2 россиянка Анастасия Нифонтова продолжает лидировать, но ее отрыв от идущего вторым китайца Цзи Ян Ганга существенно сократился. Увы, в T3 российский дуэт Марии Опариной и Таисии Штаневой уступил пальму первенства — теперь они вторые, позади болгарина Петара Ченкова.

Российский победитель Dakar в классе ATV Сергей Карякин на мотовездеходе лидирует на «Шелковом пути» в классе Open, а среди грузовиков нет равных «КАМАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Андрей Каргинов идут на промежуточном подиуме.

Две легенды ралли-рейдов — Нассер Аль-Аттия, продолжающий гоночную карьеру, и Владимир Чагин, занимающийся теперь проведением «Шелкового пути»

Спросите, как дела у «ГАЗ Рейд Спорт»? Иван Самарин — 7-й в T1, а Андрей Русанов — следом за ним. Михаил Шкляев идет 9-м в грузовиках, а Болислав Левицкий — 12-й.

Погода обещает сюрпризы

Четвертый спецучасток будет кольцевым и 366 километров боевой дистанции пройдут из Астрахани в Астрахань, но если учитывать прогноз погоды, который обещает грозы, то этот круг может оказаться куда сложнее, чем предполагают пилоты. Но от этого уровень интриги в гонке лишь возрастет!

Хочется надеяться лишь на то, что автомобили организаторов, выезжающих на контрольные точки, больше не станут бросать машины «скорой помощи» на произвол судьбы, как это случилось 23 июля — буксующий автомобиль врачей выдернули из грязи пресс-кары, тогда как внедорожник с эмблемой организаторов, стоя на месте, взирал на попытки «скорой помощи» выбраться на асфальт, не предприняв ни малейшей попытки помочь медикам…

бездорожье, автоспорт, гонки, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
24 июля 2018
388