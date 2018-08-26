Баха «Великая степь. Волга»: где пропали пилоты ведущих команд

Вряд ли найдется провидец, способный предугадать исход хоть какой-нибудь, даже самой завалящей, раллийной гонки. В ходе беспрецедентно напряженных соревнований, на прочность проявляется все — мастерство пилотов и штурманов, тщательность подготовки боевых машин, знания конструкторов. Да, весь этот массив информации кто-то мог бы «переварить» и все же предсказать будущее. Но здесь появляется такая составляющая, как господа Удача, а уж ее оценить практически невозможно. Вот и второй день очередного этапа Чемпионата России по ралли-рейду «Великая степь. Волга» ознаменовался триумфом побед и горечью поражений.
Фортуна — дама переменчивая. Сегодня она ласкает тебя, а завтра уже поворачивается спиной. Пример тому — второй спецучасток этапа Чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь. Волга».
Виновато горючее?
Еще вчера лучший результат показал Владимир Васильев на специально подготовленном MINI Cooper Contryman. Васильев — один из признанных лидеров чемпионата, поэтому вполне логично, что и стартовал он первым. Cooper взревел прямоточным глушителем, раллийные покрышки со стоном вгрызлись в спекшийся от зноя песок саратовской степи, и машина исчезла в столбе пыли. Каково же было удивление судей и болельщиков, ждущих спортивные автомобили на промежуточных точках, когда они поняли, что Васильев просто… пропал. Уже потом выяснилось, что форсированный мотор Cooper без аппетита переваривал местный бензин и в конце концов объявил ему бойкот.
В результате Владимир Васильев просто сошел с трассы и прибыл на конечную точку по асфальту. Вечером сообщили, что на этом этапе Васильев выступать не будет. Эх, не сильно везет нынче признанному мастеру и чемпиону на родных дорогах…
— Определенную сложность вносят очень твердые кочки на трассе. Дело в том, что земля здесь фактически достигает твердости асфальта и экипажам, машинам и особенно подвеске, приходится несладко, — пояснил офицер по связям с участками гонки Александр Охотников.
Таинственная пропажа
Второй сюрприз преподнес экипаж команды Suprotec Racing на VAZ Niva. Дмитрий Воронов и Александр Андреев прекрасно выступают в Чемпионате России и уже стали без пяти минут чемпионами. Если они закончат этот этап первыми, то интрига первого места рассеется как мираж. Но и этот экипаж пропал в степи. Просто не самарское бездорожье, а Бермудский треугольник! В результате в лидеры вышли экипажи команд «ГАЗ Рейд Спорт» и прототипы команды Suprotec Racing.
Самое удивительное, что победители дня не увидели «Ниву» Воронова, стартававшего перед ними. В результате Воронов с трудом вошел в десятку лучших. Объяснение таково: сбились с пути и прокололи колесо. Вполне возможно, что существует и иная причина, которую просто не захотели озвучивать. Личные же ощущения таковы.
В середине пути VAZ Niva шел слабенько, причем издавал странный звук, который эксперты характеризовали как «проблемы с турбиной». Но в конце трассы автомобиль уже ехал «на все деньги». Интригует и тот факт, что после гонки VAZ Niva не вернулся в парк, а отправился на ремонт в какое-то неведомое место. Нарушения в этом нет, но на мысли наводит… Сложности с ориентированием были у многих. Один из лучших пилотов сегодняшнего дня Александр Русанов («ГАЗ Рейд Спорт») отметил:
— Мы сбились с пути и потеряли минут шесть, но потом шли точно по точкам. Завтра приложим все усилия, чтобы выступить не хуже…
Первые итоги
Основные лидеры в абсолютной категории изменились. Борис Гадасин и Дмитрий Павлов (Suprotec Racing), Андрей Рудской и Евгений Загороднюк (Suprotec Racing) и Евгений Суховенкои Евгений Павлов («ГАЗ Рейд Спорт»).
Остается интрига в классе рейд-спорт, но Дмитрий Воронов с Александром Андреевым (SuprotecRacing) проигрывают сегодняшнему лидеру — экипажу двух Евгениев — Суховенко и Павлова («ГАЗ Рейд Спорт») — около получаса. А вторую и третью позиции занимают Александр Русанов, Алексей Мальцев и Андрей Сушенцов («ГАЗ Рейд Спорт») и Александр Щанов (S&A Racing). Лидеров этапа покажет завтрашний день.