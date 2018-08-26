Баха «Великая степь. Волга»: где пропали пилоты ведущих команд

Фортуна — дама переменчивая. Сегодня она ласкает тебя, а завтра уже поворачивается спиной. Пример тому — второй спецучасток этапа Чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь. Волга».

Виновато горючее?

Еще вчера лучший результат показал Владимир Васильев на специально подготовленном MINI Cooper Contryman. Васильев — один из признанных лидеров чемпионата, поэтому вполне логично, что и стартовал он первым. Cooper взревел прямоточным глушителем, раллийные покрышки со стоном вгрызлись в спекшийся от зноя песок саратовской степи, и машина исчезла в столбе пыли. Каково же было удивление судей и болельщиков, ждущих спортивные автомобили на промежуточных точках, когда они поняли, что Васильев просто… пропал. Уже потом выяснилось, что форсированный мотор Cooper без аппетита переваривал местный бензин и в конце концов объявил ему бойкот.

В результате Владимир Васильев просто сошел с трассы и прибыл на конечную точку по асфальту. Вечером сообщили, что на этом этапе Васильев выступать не будет. Эх, не сильно везет нынче признанному мастеру и чемпиону на родных дорогах…